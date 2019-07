Portuguesa derrota Corinthians e conquista primeira vitória na Copa Paulista

Fechando a terceira rodada da fase de grupos da Copa Paulista, a Portuguesa recebeu o Corinthians, no Estádio José Liberatti, em Osasco, e venceu por 2 a 1. Com um gol no apagar das luzes, a Lusa conseguiu seu primeiro triunfo na competição.

Apesar do resultado positivo, a equipe comandada por Zé Maria continua na lanterna do Grupo 3, com apenas três pontos somados. O Timão tem o mesmo número de pontos, porém fica na frente por ter melhor saldo de gols. A partida desta segunda não foi realizada no Canindé, pois o estádio está sendo utilizado para a festa junina do clube.

Pela próximo rodada da competição, a Portuguesa encara o Juventus, na Rua Javari, no domingo, dia 14, às 10h (de Brasília). Já o Corinthians enfrenta o Nacional, no Estádio José Liberatti, na segunda-feira, dia 15, às 15h (de Brasília).

O primeiro gol do jogo foi marcado pela equipe da casa. Após bobeira da zaga do Timão, aos 16 minutos, a bola sobrou livre para Michael Jesus, que limpou a marcação adversário e balançou as redes.

Já na etapa final, aos 41 minutos, depois de cobrança de falta, os defensores da Lusa afastaram mal a bola e Vinicius Del’Amore igualou o marcador para o Corinthians. Praticamente no último minuto de partida, aos 46, Matheus Rodrigues aproveitou ótima cobrança de falta, apareceu livre na pequena área, empurrou para o fundo da meta adversária e decretou a vitória da Portuguesa.