Palmeiras vence São Paulo de virada e conquista Copa Paulista feminina

O Palmeiras derrotou o São Paulo por 2 a 1 neste sábado, no estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo, e consagrou-se campeão da Copa Paulista feminina. É o primeiro título da equipe feminina do Verdão desde o retorno da modalidade no clube.

Cristiane até chegou a abrir o placar para o Tricolor, aos 10 minutos da primeira etapa, mas Bianca, com 34, e Stella, dois minutos depois, viraram o jogo e garantiram a taça.

O título coroa uma grande temporada do Palmeiras. Além da conquista estadual, o Alviverde conseguiu o acesso a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro feminina para 2020.