Semifinais da Copa do Nordeste: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, serão disputados os primeiros jogos das semifinais da Copa do Nordeste. O Fortaleza recebe o Sport na Arena Castelão e o Vitória enfrenta o ABC no Barradão. Ambas as partidas acontecem às 21h (de Brasília).
Fortaleza x Sport
Onde assistir
TV Aberta: SBT
TV Fechada: SportyNet
Como chegam as equipes
O Fortaleza chega à semifinal da competição após eliminar o Confiança por 2 a 1. Já o Sport venceu o ASA por 1 a 0.
Prováveis escalações
🔵🔴 Fortaleza
Vinícius Silvestre; Brítez, Kauã Rocha, Lucas Gazal; Mailton, Pierre, Ryan, Pochettino e Maurício Mucuri; Luiz Fernando e Miritello.
Técnico: Thiago Carpini.
⚫🔴 Sport
Thiago Couto; Madson, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos De Pena; Chrystian Barletta, Clayson e Perotti.
Técnico: Márcio Goiano.
Arbitragem de Fortaleza x Sport
- Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)
- Assistentes: Ledes José Coutinho Neto (BA) e Wesley Silva Santos (BA)
- VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
Ficha Técnica
🔵🔴 Fortaleza x Sport ⚫🔴
Competição: Copa do Nordeste - Semifinal (ida)
Data e horário: Quarta, 20 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Transmissão: SBT e SportyNet
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Vitória x ABC
Onde assistir
TV Aberta: SBT
Como chegam as equipes
O Vitória chega à semifinal da competição após eliminar o Ceará por 1 a 0. Já o ABC goleou o Juazeirense por 4 a 0.
Prováveis escalações
🔴⚫ Vitória
L. Arcanjo; N. Mendes, Cacá, L. Cândido e Ramon; G. Baralhas, Z. Vitor e E. Martinez; Erick, Matheuzinho e Renê.
Técnico: Jair Ventura.
⚫⚪ ABC
M. Alves; L. Marques, Edson, W. Carvalho e D. Mandaí; L. Fernando, J. Barbosa, W. Reais e Rikelmi; J. Pedro e I. Bahia.
Técnico: Waguinho Dias.
Arbitragem de Vitória x ABC
- Árbitro: Leo Simao Holanda (CE)
- Assistentes: Eleuterio Felipe Marques Junior (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)
- VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)
Ficha Técnica
🔴⚫ Vitória x ABC ⚫⚪
Competição: Copa do Nordeste - Semifinal (ida)
Data e horário: Quarta, 20 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Transmissão: SBT