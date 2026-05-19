Semifinais da Copa do Nordeste: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, serão disputados os primeiros jogos das semifinais da Copa do Nordeste. O Fortaleza recebe o Sport na Arena Castelão e o Vitória enfrenta o ABC no Barradão. Ambas as partidas acontecem às 21h (de Brasília).

Fortaleza x Sport

Onde assistir

TV Aberta: SBT

TV Fechada: SportyNet

Como chegam as equipes

O Fortaleza chega à semifinal da competição após eliminar o Confiança por 2 a 1. Já o Sport venceu o ASA por 1 a 0.

Prováveis escalações

🔵🔴 Fortaleza

Vinícius Silvestre; Brítez, Kauã Rocha, Lucas Gazal; Mailton, Pierre, Ryan, Pochettino e Maurício Mucuri; Luiz Fernando e Miritello.

Técnico: Thiago Carpini.

⚫🔴 Sport

Thiago Couto; Madson, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos De Pena; Chrystian Barletta, Clayson e Perotti.

Técnico: Márcio Goiano.

Arbitragem de Fortaleza x Sport

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA) Assistentes: Ledes José Coutinho Neto (BA) e Wesley Silva Santos (BA)

Ledes José Coutinho Neto (BA) e Wesley Silva Santos (BA) VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Ficha Técnica

🔵🔴 Fortaleza x Sport ⚫🔴

Competição: Copa do Nordeste - Semifinal (ida)

Data e horário: Quarta, 20 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: SBT e SportyNet