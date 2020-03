Fortaleza vence o Náutico nos Aflitos e garante vaga nas quartas da Copa do Nordeste

Neste sábado, o Fortaleza visitou o Náutico nos Aflitos e venceu por 3 a 0, em partida válida pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Com o resultado, o Leão da Ilha assumiu a liderança de seu grupo e garantiu vaga nas quartas de final da competição. Os gols da equipe foram marcados por David, Yuri César e Bruno Melo.

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 14 pontos, na primeira colocação do grupo A da Copa do Brasil. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o América-RN, no sábado que vem, em casa, às 16h. Enquanto isso, o Náutico estacionou nos 11 pontos, na segunda posição do grupo B. O time volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o Bahia, fora de casa, às 16h.

O Náutico pressionava e era melhor em campo, porém foi o Fortaleza que abriu o placar. Aos 33 minutos da primeira etapa, Ederson fez belo lançamento para David, que recebeu em profundidade, passou pelo goleiro e empurrou para o gol vazio.

No segundo tempo, o Fortaleza aproveitou os vacilos no Náutico e matou o jogo. Primeiro, Romarinho fez belo passe para Yuri César invadir a área e bater forte para marcar o segundo do Leão. Logo na sequência, após bela jogada trabalhada pela esquerda, Romarinho tocou por cima da zaga e encontrou Bruno Melo, que finalizou por cima do goleiro do Náutico para fazer o terceiro.