Ceará x Fortaleza: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

Ceará e Fortaleza fazem o Clássico-Rei nesta quarta-feira pela terceira rodada da Copa do Nordeste, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da SportyNet.
Como chegam as equipes
O Ceará vem de uma vitória fora de casa contra o Cuiabá por 2 a 0 na Série B. O Fortaleza também venceu o último jogo pela segunda divisão, contra o Juventude por 2 a 1, na Arena Castelão.
Prováveis escalações
Ceará
Richard; A. Silva, Eder, Luizão e Sánchez; Richardson, César e Alano; Melk, Fernandinho e Wendel.
Técnico: Mozart Santos.
Fortaleza
Brenno; Brítez, Ronald e Gazal; Mailton, Ryan, Sasha e Maurício; Pochettino e L. Fernando.
Técnico: Thiago Carpini.
Arbitragem
Bruno Pereira-BA será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Ceará x Fortaleza
Competição: Copa do Nordeste - 3ª rodada
Data e horário: Quarta, 8 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Transmissão: SportyNet