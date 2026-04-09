Com um a menos, Ceará bate Fortaleza e desencanta na Copa do Nordeste

Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Ceará venceu o rival Fortaleza por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no Castelão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

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Situação da tabela

Com sua primeira vitória, o Ceará chega aos quatro pontos e ocupa a terceira posição do Grupo C. Já o Fortaleza perde a invencibilidade e fica com seis pontos, na vice-liderança do Grupo D.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪ CEARÁ 2 X 0 FORTALEZA 🔵⚪🔴

🏆 Competição: Copa do Nordeste - Rodada 3

🏟️ Local: Castelão, Fortaleza (CE)

📅 Data: 8 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Fernando, aos 26' do 2ºT (Ceará)

⚽ Alex Silva, aos 51' do 2ºT (Ceará)

Como foi o jogo

Aos 19 minutos de jogo, uma confusão generalizada começou após falta dura cometida por Ryan sobre Juan Alano. Como resultado, Fernandinho acabou expulso após acertar uma cabeçada em Maílton, deixando o Ceará com um a menos.

Apesar da inferioridade numérica, o Ceará abriu o placar aos 26 minutos da segunda etapa. Em jogada de contra-ataque, Wendel Silva finalizou, o goleiro Breno não conseguiu segurar e Fernando marcou no rebote.

Aos 51 minutos da etapa complementar, Alex Silva aproveitou sobra na área adversária e anotou o segundo gol do Ceará, garantindo a vitória.

Próximos jogos

⚫⚪ Ceará ⚪⚫

⚔️ Jogo: Ceará x Náutico

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 4

📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

🔵⚪🔴 Fortaleza 🔴⚪🔵

⚔️ Jogo: São Bernardo x Fortaleza

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 4

📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo (SP)

Vitória vence o Juazeirense

Em Salvador, o Vitória superou o Juazeirense por 4 a 1, com gols de Renê Sousa, Matheuzinho, Lucas Silva e Erick. Marlon Almeida marcou para os visitantes.

Sport vence o Retrô

Na Ilha do Retiro, o Sport venceu o duelo contra o Retrô por 3 a 0 e segue 100%. Os gols do jogo foram marcados por Iury Castilho (2) e Habraão.

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