Bahia leva gol de trás do meio-campo e é eliminado da Copa do Nordeste; veja confrontos

Copa do Nordeste

Final de primeiro tempo, Sampaio 1×0 Bahia

Acompanhe o golaço de Cleitinho.#CleitinhonoPuskas pic.twitter.com/KpRI4UwB7L — Sampaio Corrêa FC (@_SampaioCorrea) 30 de março de 2019

Na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, a equipe do Bahia reservou a maior surpresa desta etapa da competição. Depois de levar um golaço de trás do meio-campo diante do Sampaio Corrêa, que não havia vencido ninguém no torneio até este momento, o Tricolor acabou ficando fora da zona de classificação para as quartas de final do torneio.

O único gol da partida foi nos acréscimos do primeiro tempo. Depois de cobrança ensaiada mal executada pelos baianos, Cleitinho dominou na entrada da área do Sampaio, correu por cerca de 20m e, ao ver Anderson adiantado, arriscou de trás do meio do campo, encobrindo o arqueiro do adversário e marcando um lindo gol.

Sem forças para reagir, o Bahia tornou-se o único time da Série A do Brasileiro a não avançar para o mata-mata do torneio. Campeão em 2017, o time estacionou nos 12 pontos, na sexta colocação do Grupo B. Nesta chave avançaram o Ceará (18), que disparou 3 a 0 sobre o Salgueiro, o Botafogo-PB (18), que empatou sem gols com o CRB, o CSA, que derrotou o Altos, e o Náutico, que empatou por 1 a 1 com o Vitória.

Do outro lado passaram o Fortaleza (13), que derrotou o ABC e assegurou a liderança da chave, o Santa Cruz (12), que superou o Confiança dentro de casa, o CRB e o Vitória. Atual campeão, o Sampaio somou apenas quatro tentos e já estava eliminado desde a última rodada.

Veja como ficaram as quartas de final:

Fortaleza x Vitória

Santa Cruz x CRB

Ceará x Náutico

Botafogo-PB x CSA

Veja os resultados deste sábado:

Altos 1 x 2 CSA

CRB 0 x 0 Botafogo PB

Fortaleza 1 x 0 ABC

Salgueiro 1 x 3 Ceara

Sampaio Corrêa 1 x 0 Bahia

Santa Cruz 2 x 0 Confianca

Sergipe 1 x 3 Moto Club

Vitória 1 x 1 Náutico