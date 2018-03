Neymar lamenta ausência em revés do PSG: “Estou muito triste”

De sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o atacante Neymar usou as suas redes sociais para lamentar a derrota do Paris Saint-Germain por 2 a 1 para o Real Madrid, nesta terça-feira, no Parque dos Príncipes, e a consequente eliminação da equipe francesa nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

“Estou triste pela derrota, muito mais triste por não estar em campo ajudando meus companheiros! O que me deixa orgulhoso é ver o esforço de todos. Parabéns mon gars, ALLEZ PARIS”, escreveu o jogador em sua conta no Instagram.

Nesta tarde, o brasileiro não esteve em campo porque está se recuperando de uma cirurgia realizada no último sábado para corrigir uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O técnico Unai Emery escalou o argentino Ángel Di María para substituí-lo.

Durante a partida, o craque publicou uma imagem de incentivo a seus companheiros com a seguinte mensagem: “Estou longe, mas estou com vocês”. Com o resultado, o Real Madrid avançou pelo placar agregado de 5 a 2, já havia vencido por 3 a 1 na Espanha. O próximo adversário do time merengue será conhecido por meio de sorteio, no dia 16.

Contratação mais cara da história do futebol mundial, Neymar foi comprado pelo PSG em agosto de 2017 por 222 milhões de euros (R$ 824 milhões na cotação da época). Ele iniciou o processo de recuperação no Rio de Janeiro e será reavaliado em seis semanas, por meio de exames de imagem. Até lá, passará por sessões de fisioterapia comandadas por Rafael Martini, que trabalha para o PSG e para a Seleção Brasileira.