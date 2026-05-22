México lança campanha contra grito discriminatório nos estádios da Copa do Mundo

Com o objetivo de erradicar os cânticos homofóbicos nos estádios mexicanos durante a Copa do Mundo de 2026, a Federação Mexicana de Futebol lançou, nesta quinta-feira (21), uma campanha com a participação de Hugo Sánchez, Javier Aguirre e outros jogadores do elenco da Copa do Mundo de 1986.

"A ola, sim, o grito, não" é o nome da campanha, que incentiva os torcedores a demonstrarem seu apoio fazendo a 'ola', movimento de onda pelas arquibancadas que se mostrou extremamente popular durante a Mundial de 1986, no México.

DI NO A LA DISCRIMINACIÓN. 🚫✋ La FMF presenta una nueva campaña para alentar en los estadios: #LaOlaSíElGritoNo. 🌊👇 pic.twitter.com/DqdJIh2hNU — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 21, 2026

Conscientização

"Esta campanha visa conscientizar os torcedores sobre a importância de apoiar a seleção mexicana com 'a ola', em vez de fazê-lo com cânticos discriminatórios, os quais estão sujeitos a sanções da Fifa", anunciou a FMF em um comunicado.

O grito discriminatório "eeeeeh, p*to", que os torcedores mexicanos gritam sempre que um goleiro adversário repõe a bola em jogo, começou a ser ouvido em partidas oficiais envolvendo 'El Tri' durante o torneio pré-olímpico de 2004.

Essa expressão homofóbica ganhou destaque durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e, posteriormente, levou a Fifa a multar a FMF em 10.000 francos suíços (aproximadamente 10.000 dólares da época), após a partida contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Plano de campanha

A campanha consistirá em duas etapas. A primeira, que vai de 21 a 31 de maio, apresenta mensagens de membros do elenco da Copa de 1986, como Fernando Quirarte e Luis Flores.

Na segunda etapa, de 1º a 30 de junho, Hugo Sánchez e Javier Aguirre reforçarão a mensagem.

A campanha será veiculada em plataformas digitais e durante os últimos jogos de preparação da seleção mexicana: contra Gana (22 de maio, em Puebla), Austrália (30 de maio, em Pasadena) e Sérvia (4 de junho, em Toluca).

Estreia

A seleção mexicana dará o pontapé inicial na Copa do Mundo de 2026 em 11 de junho, no Estádio Azteca, contra a África do Sul.

Em um esforço para erradicar o grito, a FMF e a Concacaf estabeleceram um protocolo de três fases para seus torneios: a interrupção da partida, a retirada temporária dos jogadores para os vestiários e a suspensão definitiva do jogo.

*Conteúdo produzido pela AFP