Islândia se despede de seu povo com empate e embarca para 1ª Copa

A seleção da Islândia segue curtindo seu ápice no futebol, mas foi surpreendida na tarde dessa quinta-feira. Os europeus abriram dois gols de vantagem em cima de Gana, mas acabaram levando o empate nos minutos finais no modesto estádio Laugardalsvöllur, localizado na capital Reykjavík, e tiveram de se despedir de seus compatriotas com a igualdade de 2 a 2 no placar antes do embarque para a Rússia.

Será a primeira Copa do Mundo da Islândia, que chamou atenção do planeta ao chegar às quartas de final da última Eurocopa, com direito a classificação em cima da Inglaterra, e depois confirmou a boa fase com a conquista da vaga ao Mundial.

Nessa quinta, Arnason abriu o placar com apenas oito minutos de jogo e Finnbogason, aproveitando rebote do goleiro africano, marcou o segundo gol pouco antes do intervalo. Kasim descontou na etapa final e Thomas estragou a festa dos donos da casa aos 43 minutos.

Apesar de Gana ser uma adversária que não estará na Copa do Mundo, o confronto serviu de teste para os islandeses principalmente porque Nigéria, seleção também africana, será uma das rivais da Islândia no grupo D, assim como Croácia e Argentina. Lionel Messi e companhia, aliás, marcam o embate de estreia da chave justamente contra os islandeses, dia 16, às 10h (de Brasília)

Apesar da derrota para o Noruega por 3 a 2 e agora do empate com Gana em 2 a 2 em amistosos preparatórios, nada parece tirar a euforia da seleção da Islândia. O país, de pouco mais de 334 milhões de pessoas, localizado no Oceano Atlântico Norte, próximo à Groenlândia, tem passado um apoio incondicional aos jogadores e comissão técnica, ciente do momento histórico e talvez único pelos próximos anos.