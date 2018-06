Ídolo do Corinthians e bancado por Tite: veja trajetória do goleiro Cássio

De origem humilde à Seleção Brasileira. Essa é a história de Cássio Ramos, nascido em Veranópolis (RS), onde seu talento futebolístico foi descoberto. A trajetória profissional do pequeno goleiro começou no Grêmio, onde foi promovido à equipe principal em 2005. Mas sem muito espaço, acabou mudando de ares. Com apenas 20 anos, o jovem gigante de 1,95m assinou contrato de cinco anos com o PSV Eindhoven, onde não teve muito espaço, sendo inclusive emprestado ao Sparta Rotterdam no meio de sua passagem pela Holanda.

Depois de rescisão amigável com o PSV, o destino do gaúcho na sequência foi o Corinthians, onde sua carreira decolaria de vez. Cássio chegou em 2012 ao Alvinegro, que acabara de se sagrar campeão brasileiro no ano anterior, e não demorou para assumir a titularidade. Júlio César não vivia um bom momento e após sucessivas falhas, cedeu a vaga nos onze iniciais para o companheiro recém-chegado.

Cássio não apenas assumiu a meta alvinegra, como conquistou a torcida logo de cara com grandes atuações, especialmente na Libertadores. Nas quartas de final do torneio continental diante do Vasco, fez uma de suas maiores defesas na carreira até hoje, quando com a ponta dos dedos, defendeu o chute de Diego Souza nos minutos finais. Cerca de um mês e meio depois, no dia 04 de julho de 2012, o Corinthians levantou a tão desejada taça e Cássio foi eleito goleiro da seleção daquela edição da competição.

Meses depois, o gaúcho de Veranópolis partia rumo ao Japão para conquistar o mundo com o Corinthians. Fez uma grande partida na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, tendo papel fundamental na conquista do bicampeonato. Não à toa, foi escolhido o melhor jogador da final e da competição.

No início do ano seguinte, Cássio sofreu com sucessivas lesões, mas uma vez recuperado, esteve presente nas campanhas vitórias do Timão no Paulista e na Recopa Sul-Americana, somando mais dois títulos ao currículo. O camisa 12 seguiu sendo uma das principais peças da equipe, mesmo em momentos de baixa. Em 2015 e 2017, adicionou ainda mais dois Campeonatos Brasileiros, ambos novamente como protagonista.

A trajetória na Seleção Brasileira começou ainda em 2006, quando Cássio foi convocado para o Sul-Americano Sub-20 e por acaso e infelicidade dos outros dois goleiros, foi titular e campeão do torneio. Na Seleção principal, a primeira convocação foi em 2007, para a disputa dos amistosos contra Chile e Gana.

Cássio garantiu lugar cativo nas listas dos técnicos da equipe verde e amarela, mas voltava a aparecer entre os convocados com frequência e com diferentes técnicos, passando por Dunga, Mano Menezes e chegando finalmente em Tite. Com este, o gaúcho de 31 anos venceu a disputa com o goleiro Neto pela última vaga na meta canarinha e terá, assim, a oportunidade de participar de uma Copa do Mundo pela primeira vez.