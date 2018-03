Fred herda a camisa 10 de Neymar contra Rússia e Alemanha

Caberá ao meio-campista Fred a honra de vestir a histórica camisa 10 da Seleção Brasileira nos amistosos contra Rússia e Alemanha. Com o atacante Neymar em recuperação de fratura no quinto metatarso do pé direito, o jogador do Shakhtar Donetsk herdou o número.

Companheiro de Fred no time ucraniano e principal novidade no plantel brasileiro, o lateral esquerdo Ismaily ganhou a camisa 6, já que o titular Marcelo está habituado a atuar com a 12.

A numeração dos convocados de Tite figurará pela primeira vez nas costas do novo uniforme da Seleção Brasileira, confeccionado para a Copa do Mundo da Rússia. O teste contra o time anfitrião do torneio está marcado para as 13 horas (de Brasília) desta sexta-feira, em Moscou.

