Fifa confirma locais de treinamento das 48 seleções para a Copa, veja lista

A Fifa divulgou nesta segunda-feira a lista dos centros de treinamento das 48 seleções para a Copa do Mundo de 2026. Atual campeã, a Argentina terá sua base em Kansas City, assim como a Inglaterra.

O Mundial, que começa no próximo mês e contará com número recorde de 48 seleções, terá a maioria das equipes sediada nos Estados Unidos — ao todo, 39. Outras sete ficarão no México, enquanto duas terão base no Canadá.

"Os centros de treinamento das equipes são parte fundamental da essência de qualquer Copa do Mundo”, disse Heimo Schirgi, diretor de operações do torneio. “São nesses locais que as seleções se estabelecem, treinam, se recuperam e vivenciam o ritmo diário do torneio", acrescentou.

FIFA World Cup 2026™ Team Base Camps finalised ✔️ Another major organisational milestone has been reached on the road to the tournament, with the 48 qualified teams finalising the selection of their Team Base Camp Training Sites. — FIFA (@FIFAcom) May 25, 2026

Entre as definições, o Irã terá sua base em Tijuana, no México. A medida ocorre em meio às restrições de visto dos Estados Unidos e foi viabilizada após aval do governo mexicano.

Além da equipe iraniana, seleções como Colômbia, Coreia do Sul, México, África do Sul, Tunísia e Uruguai também ficarão em território mexicano. Já Canadá e Panamá terão como base solo canadense, enquanto as demais equipes estarão distribuídas em diferentes cidades dos Estados Unidos.

Veja os centros de treinamento das seleções:

Argélia: Kansas City (University of Kansas)

Argentina: Kansas City (Sporting KC Training Centre)

Austrália: Área da Baía de São Francisco (Oakland Roots/Soul)

Áustria: Goleta, Califórnia (UC Santa Barbara)

Bélgica: Renton, Washington (Seattle Sounders)

Bósnia e Herzegovina: Sandy, Utah (RSL Stadium)

Brasil: Nova York–Nova Jersey (Columbia Park Training Facility)

Canadá: Vancouver (National Soccer Development Centre)

Costa do Marfim: Filadélfia (Philadelphia Union)

Congo (RD): Houston (Houston Training Centre)

Colômbia: Guadalajara, México (Academia Atlas FC)

Cabo Verde: Tampa, Flórida (Waters Sportsplex)

Croácia: Alexandria (Episcopal High School)

Curaçao: Boca Raton, Flórida (Florida Atlantic University)

República Tcheca: Dallas (Mansfield Multipurpose Stadium)

Equador: Columbus, Ohio (Columbus Crew Performance Centre)

Egito: Spokane, Washington (Gonzaga University)

Inglaterra: Kansas City (Swope Soccer Village)

Espanha: Chattanooga, Tennessee (Baylor School)

França: Boston (Bentley University)

Alemanha: Winston-Salem, Carolina do Norte (Wake Forest University)

Gana: Boston (Bryant University)

Haiti: Nova York–Nova Jersey (Stockton University)

Irã: Tijuana, México (Centro Xoloitzcuintle)

Iraque: Greenbrier, Virgínia Ocidental (Greenbrier Sports Performance Centre)

Jordânia: Portland (University of Portland)

Japão: Nashville, Tennessee (instalação do Nashville SC)

Coreia do Sul: Guadalajara, México (Chivas Verde Valle)

Arábia Saudita: Austin, Texas (estádio do Austin FC)

Marrocos: Nova York–Nova Jersey (Pingry School)

México: Cidade do México (Centro de Alto Rendimiento)

Holanda: Kansas City (KC Current Training Facility)

Noruega: Greensboro, Carolina do Norte (UNC Greensboro)

Nova Zelândia: San Diego (University of San Diego)

Panamá: New Tecumseth, Canadá (Nottawasaga Training Site)

Paraguai: Área da Baía de São Francisco (Spartan Soccer Complex)

Portugal: Palm Beach Gardens (Gardens North County Park)

Catar: Santa Barbara, Califórnia (Westmont College)

África do Sul: Pachuca, México (Universidad del Futbol)

Escócia: Charlotte, Carolina do Norte (Charlotte FC)

Senegal: Nova York–Nova Jersey (Rutgers University)

Suíça: San Diego (SDJA)

Suécia: Dallas (FC Dallas Stadium)

Tunísia: Monterrey, México (Rayados Training Centre)

Turquia: Mesa, Arizona (Arizona Athletic Grounds)

Uruguai: Cancún, México (Mayakoba Training Centre)

Estados Unidos: Irvine (Great Park Sports Complex)

Uzbequistão: Atlanta (Atlanta United Training Centre)

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*Por AFP