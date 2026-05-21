Com Haaland, Noruega anuncia convocados para a Copa do Mundo; veja lista

A Noruega anunciou nesta quinta-feira a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho. Os destaques são as presenças dos atacantes Haaland e Odegaard, que disputarão o Mundial pela primeira vez.

Os nórdicos voltam a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos. Na última participação, em 1998, a Noruega bateu o Brasil por 2 a 1 na fase de grupos e caiu nas oitavas para a Itália.

Além disso, a Noruega chega para essa Copa após conseguir 100% de aproveitamento nas Eliminatórias. Entre as oito vitórias conquistadas, estão duas goleadas em cima da Itália (3 a 0 e 4 a 1) e um 11 a 1 contra a Moldávia.

Confira todos os convocados:

Goleiros: Orjan Haskjold Nyland, Egil Selvik e Sander Tangvik.

Laterais: Fredrik Bjorkan, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson e David Moller Wolfe.

Zagueiros: Kristoffer Vassbakk Ajer, Henrik Falchener, Sondre Langas, Torbjorn Heggem e Leo Ostigard.

Meio-campistas: Thelonious Aasgaard, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Antonio Nusa, Andreas Schjelderup, Morten Thorsby, Kristian Thorstvedt e Martin Odegaard.

Atacantes: Erling Braut Haaland, Jørgen Strand Larsen e Alexander Sorloth.

Calendário da Noruega

A Noruega está no Grupo I, com França, Senegal e Iraque. A estreia da seleção de Haaland acontece no dia 14 de junho, contra o Iraque, no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, às 19h (de Brasília).

Na sequência, enfrenta Senegal no dia 22 de junho, às 21h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, New Jersey. Por último, pega a França no dia 26 de junho, às 16h (de Brasília), no Gillette Stadium.

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