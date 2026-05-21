Com o retorno de Neuer, Alemanha divulga lista de convocados para a Copa do Mundo

A Alemanha anunciou, nesta quinta-feira, a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Tetracampeã mundial, a seleção terá o retorno do goleiro Manuel Neuer, que havia anunciado sua aposentadoria da equipe nacional em 2024. O jogador disputará seu quinto mundial.
Gemeinsam für Deutschland: Unser Kader für die WM 2026! 🖤❤️💛#dfbteam #fifaworldcup2026 pic.twitter.com/zaxWgXsGGv
— DFB-Team (@DFB_Team) May 21, 2026
A equipe comandada por Julian Nagelsmann conta com nomes de destaque do futebol europeu, como Joshua Kimmich, Goretzka e Musiala, do Bayern de Munique, Rudiger, do Real Madrid, Havertz, do Arsenal, e Florian Wirtz, do Liverpool.
Presente no Grupo E, a Alemanha estreia no dia 14 de junho diante da estreante seleção de Curaçao, em Houston, nos Estados Unidos. Depois, enfrenta a Costa do Marfim, dia 20, e encerra a primeira fase contra o Equador, no dia 25 de junho.
Confira a lista de convocados:
- Goleiros: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Oliver Baumann (Hoffenheim-ALE) e Alexander Nübel (Stuttgart);
- Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern de Munique) e Malick Thiaw (Newcastle);
- Meias/Atacantes: Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern de Munique), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) e Nick Woltemade (Newcastle).