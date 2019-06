Estados Unidos aplicam goleada histórica na estreia da Copa do Mundo Feminina

Nesta terça-feira, a seleção dos Estados Unidos, maior campeã da Copa do Mundo Feminina com três títulos, não tomou conhecimento da Tailândia e aplicou incríveis 13 a 0. O placar tornou-se a maior goleada da história do Mundial.

A diferença técnica ficou clara desde os primeiros minutos da partida. O placar poderia ser ainda maior se o gol de Morgan, aos cinco minutos do primeiro tempo, não fosse anulado.

Aos 11 minutos, a mesma Morgan foi às redes e dessa vez o gol valeu, para abrir a goleada. Lavelle, aos 19 minutos também foi para as redes. Para fechar o placar do primeiro tempo, Horan aproveitou a sobra e também deixou o seu.

Foi na volta do intervalo que a goleada passou a ser histórica, com as norte-americanas marcando impressionantes dez gols. Mewis marcou aos quatro e, aos sete Morgan marcou o segundo dela. Dois minutos depois, Mewis voltou às redes e aos 11 Lavelle também marcou mais um. Não perca as contas, até aqui o jogo já estava 7 a 0.

Aos 28 minutos da segunda etapa, Morgan marcou o seu terceiro e já tornava a goleada na maior da história da seleção dos Estados Unidos. Aos 33, Rapinoe deixou o seu e, no minuto seguinte, ela deu o passe para Morgan marcar mais um.

Já aos 39, Mal Pugh, estreante pela seleção norte-americana, marcou o gol de número 11 da vitória. Aos 41, os Estados Unidos quebraram a maior goleada da história até então. Morgan foi às redes pela quinta vez na partida. A tempestade de gols só parou aos 47, quando a veterana Lloyd marcou o dela e fechou a goleada em 13 a 0.

Na próxima rodada, os Estados Unidos encaram o Chile, às 13 horas deste domingo. Já a Tailândia tem mais um jogo difícil, desta vez contra a Suécia, no mesmo dia, às 10 horas.