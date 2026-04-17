CT do Santos é selecionado como sede de treinos para a Copa feminina de 2027; confira lista

Nesta sexta-feira, a Fifa definiu as sedes de treinamentos para as seleções classificadas à Copa do Mundo feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Com o CT Rei Pelé, o Santos foi o único entre os quatro grandes de São Paulo a ter suas dependências disponibilizadas para o período da competição.
“No futebol feminino, o Santos foi sede da primeira Libertadores, do Sul-americano Sub-20 e de treinamentos de seleções profissionais. Ficamos felizes mais uma vez pela referência às inovações, ao investimento que o Santos fez para adequar nossa estrutura e o gramado com o que há de mais moderno e seguro para treinamentos e jogos. Essa homologação vem para referendar a história do Santos no futebol feminino e da cidade, ao acolher as seleções que disputarão essa Copa do Mundo”, declarou o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira.
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Além do centro de treinamento do Santos, o estado de São Paulo terá outras nove sedes de treinamento. Ao todo, são 38 centros de treinamento disponibilizados para as seleções que participarem do torneio, que acontecerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.
Veja a lista completa das sedes de treinamento para a Copa do Mundo feminina de 2027:
- CT Rei Pelé, Santos (São Paulo)
- Estádio Dr. Novelli Junior, Itu (São Paulo)
- CT Dartanhã, Guararema (São Paulo)
- Estádio Municipal Martins Pereira, São José dos Campos (São Paulo)
- Oto Hotel Resort Convention & Spa Ltda, Itu (São Paulo)
- Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (São Paulo)
- Estádio Municipal Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba (São Paulo)
- Clube Atlético Sorocaba, Sorocaba (São Paulo)
- Centro de Treinamento da Portuguesa, São Paulo (São Paulo)
- Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, Cotia (São Paulo)
- Granja Comary, Teresópolis (Rio de Janeiro)
- Estádio Kleber Andrade, Cariacica (Vitória)
- Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, Porto Seguro (Bahia)
- Centro de Treinamento do Retrô Futebol Clube Brasil, Camaragibe (Pernambuco)
- Centro de Treinamento do Brasiliense F.C. SAF, Brasília (Distrito Federal)
- Centro de Capacitação Física, Brasília (Distrito Federal)
- Estádio Juscelino Kubitschek, Brasília (Distrito Federal)
- Clube Futebol com Vida SAF, Viamão (Rio Grande do Sul)
- Estádio Rei Pelé, Maceió (Alagoas)
- Escola de Educação Física do Exército, Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)
- Arena América, Natal (Rio Grande do Norte)
- Sindipol/ES, Vitória (Espírito Santo)
- Associação Esportiva e Recreativa Tubarão, Vitória (Espírito Santo)
- Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, Goiânia (Goiás)
- Centro de Treinamento do Vila Nova FC, Goiânia (Goiás)
- Estádio Anníbal Batista de Toledo, Aparecida de Goiânia (Goiás)
- Estádio Estadual Governador Lourival Baptista, Aracaju (Sergipe)
- Estádio Joaquim Henrique Nogueira, Sete Lagoas (Minas Gerais)
- Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina (Paraná)
- Centro de Treinamento do Maringá Futebol Clube, Maringá (Paraná)
- Estádio Francisco Stédile, Caxias do Sul (Rio Grande do Sul)
- Centro de Treinamento Erasmo Alves Ribeiro, Campina Grande (Paraíba)
- Estádio Dr. Hercílio Luz, Itajaí (Santa Catarina)
- CT Esporte Clube Juventude, Caxias do Sul (Rio Grande do Sul)
- Centro de Treinamento Bayard Osna, Curitiba (Paraná)
- Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul)
- Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (Paraná)
- Instituto Bosco Brasil Bindá, Manaus (Amazonas)