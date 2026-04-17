CT do Santos é selecionado como sede de treinos para a Copa feminina de 2027; confira lista

Nesta sexta-feira, a Fifa definiu as sedes de treinamentos para as seleções classificadas à Copa do Mundo feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Com o CT Rei Pelé, o Santos foi o único entre os quatro grandes de São Paulo a ter suas dependências disponibilizadas para o período da competição.

“No futebol feminino, o Santos foi sede da primeira Libertadores, do Sul-americano Sub-20 e de treinamentos de seleções profissionais. Ficamos felizes mais uma vez pela referência às inovações, ao investimento que o Santos fez para adequar nossa estrutura e o gramado com o que há de mais moderno e seguro para treinamentos e jogos. Essa homologação vem para referendar a história do Santos no futebol feminino e da cidade, ao acolher as seleções que disputarão essa Copa do Mundo”, declarou o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Além do centro de treinamento do Santos, o estado de São Paulo terá outras nove sedes de treinamento. Ao todo, são 38 centros de treinamento disponibilizados para as seleções que participarem do torneio, que acontecerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.

Veja a lista completa das sedes de treinamento para a Copa do Mundo feminina de 2027: