Vitória x Flamengo pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo visita o Vitória pelo jogo de volta da quinta fase, nesta quinta-feira. O confronto será realizado no Estádio Barradão, em Salvador, a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir Vitória x Flamengo?

TV: Sportv e Premiere

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Como chegam as equipes?

No dia 22 de abril, o Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1, no Maracanã, pela partida de ida. Com o resultado, o clube carioca tem a vantagem de poder empatar o jogo em Salvador. O Vitória, por sua vez, precisa de um triunfo com dois gols de diferença para ir às oitavas. Caso vença por apenas um gol, a definição da vaga será nos pênaltis.

O Flamengo vem de vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Vitória empatou com o Fluminense, no último sábado, em 2 a 2, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações

🔴⚫Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha.

Técnico: Leonardo Jardim

⚫🔴 Vitória

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho.

Técnico: Jair Ventura

Arbitragem de Vitória x Flamengo

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Raphael Claus (SP) Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)

Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Ficha Técnica

⚫🔴Vitória x Flamengo🔴⚫

Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Volta)

Data e horário: Quinta, 14 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Próximas partidas

Flamengo

Jogo: Athletico-PR x Flamengo

Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada

Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Vitória

Jogo: Bragantino x Vitória

Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada

Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)