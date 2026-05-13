Vitória x Flamengo pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo visita o Vitória pelo jogo de volta da quinta fase, nesta quinta-feira. O confronto será realizado no Estádio Barradão, em Salvador, a partir das 21h30 (de Brasília).
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— EC Vitória (@ECVitoria) May 13, 2026
Onde assistir Vitória x Flamengo?
TV: Sportv e Premiere
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Como chegam as equipes?
No dia 22 de abril, o Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1, no Maracanã, pela partida de ida. Com o resultado, o clube carioca tem a vantagem de poder empatar o jogo em Salvador. O Vitória, por sua vez, precisa de um triunfo com dois gols de diferença para ir às oitavas. Caso vença por apenas um gol, a definição da vaga será nos pênaltis.
O Flamengo vem de vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Vitória empatou com o Fluminense, no último sábado, em 2 a 2, no Rio de Janeiro.
Prováveis escalações
🔴⚫Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha.
Técnico: Leonardo Jardim
⚫🔴 Vitória
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho.
Técnico: Jair Ventura
Arbitragem de Vitória x Flamengo
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Ficha Técnica
⚫🔴Vitória x Flamengo🔴⚫
Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Volta)
Data e horário: Quinta, 14 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)
Próximas partidas
Flamengo
Jogo: Athletico-PR x Flamengo
Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada
Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Vitória
Jogo: Bragantino x Vitória
Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada
Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)