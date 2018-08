Dudu marca, Palmeiras vence o Bahia e está na semi da Copa do Brasil

O Palmeiras está na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, em jogo tenso no Pacaembu, o Verdão venceu o Bahia por 1 a 0, com tento anotado de cabeça por Dudu, e após o empate sem gols em Salvador, garantiu sua classificaç ...

