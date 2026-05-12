Vasco x Paysandu pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco recebe o Paysandu pelo jogo de volta da quinta fase, nesta quarta-feira. O jogo será realizado em São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 19h (de Brasília).
Onde assistir Vasco x Paysandu?
TV: Sportv e Premiere
Youtube: GE TV
Como chegam as equipes?
No dia 21 de abril, o Vasco venceu o Paysandu por 2 a 0, no Mangueirão, pela partida de ida. Com isso, o clube carioca tem a vantagem de perder a partida por um gol de diferença. O Paysandu, por sua vez, precisa de uma vitória com três gols de vantagem. Em caso de igualdade, a definição da vaga será nos pênaltis.
O Vasco vem de vitória por 1 a 0 contra o Athletico-PR pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo. Já o clube paraense chega para a partida com uma sequência de cinco vitórias consecutivas. No último sábado, o Papão derrotou o Anápolis por 2 a 1 na Série C do Brasileiro.
Prováveis escalações
⚫⚪ Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros e Tchê Tchê; Adson, Thiago Mendes e Andrés Gómez; Spinelli.
Técnico: Renato Gaúcho
🔵⚪ Paysandu
Gabriel Mesquita; Edílson Júnior, Bispo, Castro e Bonifazi; Marcinho, Caio Mello e Pedro Henrique; Ítalo, Kaua Hinkel e Kleiton.
Técnico: Júnior Rocha
Arbitragem de Vasco x Paysandu
- Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
- Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
- VAR: Rafael Tarci (SC)
Ficha Técnica
⚫⚪ Vasco x Paysandu 🔵⚪
Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Volta)
Data e horário: Quarta, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Próximos jogos
Vasco
Jogo: Internacional x Vasco
Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada
Data e hora: Sábado, 16 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Paysandu
Jogo: Caxias x Paysandu
Competição: Brasileirão Série C - 7ª rodada
Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)