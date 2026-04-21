Santos x Coritiba pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O Santos encara o Coritiba nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O compromisso é válido pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Onde assistir Santos x Coritiba ao vivo?

TV: nenhum

nenhum Streaming: Amazon Prime Vídeo (pago)

Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chega o Santos para o confronto?

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Santos chega ao confronto oscilando. Nas últimas partidas, o time comandado por Cuca empatou com os reservas do Deportivo Recoleta-PAR, pela Sul-Americana, e perdeu para o Fluminense. Sendo assim, ocupa a 15ª posição da tabela, com 13 pontos conquistados em 12 jogos.

Como chega o Coritiba para o confronto?

Em contrapartida, o Coritiba chega ao duelo em boa fase. Sem perder há quatro jogos, atualmente o Coxa ocupa a sétima posição no Brasileirão, com 19 pontos em 12 jogos.

Estatísticas no Brasileirão

Santos

Jogos: 12

Vitórias: 3

Empates: 4

Derrotas: 5

Gols marcados: 16

Gols sofridos: 19

Artilheiros: Gabigol, com quatro gols marcados

Coritiba

Jogos: 12

Vitórias: 5

Empates: 4

Derrotas: 3

Gols marcados: 15

Gols sofridos: 12

Artilheiro: Breno Lopes, com cinco gols marcados

Prováveis escalações

Provável escalação do Santos

Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Neymar; Moisés e Gabigol

Técnico: Cuca

Desfalques: Gabriel Brazão, Gabriel Menino, Rony e Vinícius Lira.

Provável escalação do Coritiba

Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy, Felipe Jonatan; Vini Paulista, Sebástian Gómez, Josué; Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha

Técnico: Fernando Seabra

Desfalques: Bruno Melo, Keno, Rafael Morisco, Rodrigo Rodrigues e JP Chermont.

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Arbitragem de Santos x Coritiba

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Próximo jogo do Santos

Bahia x Santos (13ª rodada do Brasileirão )

Data e horário: 25/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)

Próximo jogo do Coritiba

Grêmio x Coritiba (13ª rodada do Brasileirão )

Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Ficha técnica

⚫⚪ Santos x Coritiba 🟢⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil | Quinta fase (ida)

📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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