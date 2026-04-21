Santos x Coritiba pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O Santos encara o Coritiba nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O compromisso é válido pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
Onde assistir Santos x Coritiba ao vivo?
- TV: nenhum
- Streaming: Amazon Prime Vídeo (pago)
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Como chega o Santos para o confronto?
Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Santos chega ao confronto oscilando. Nas últimas partidas, o time comandado por Cuca empatou com os reservas do Deportivo Recoleta-PAR, pela Sul-Americana, e perdeu para o Fluminense. Sendo assim, ocupa a 15ª posição da tabela, com 13 pontos conquistados em 12 jogos.
Como chega o Coritiba para o confronto?
Em contrapartida, o Coritiba chega ao duelo em boa fase. Sem perder há quatro jogos, atualmente o Coxa ocupa a sétima posição no Brasileirão, com 19 pontos em 12 jogos.
Estatísticas no Brasileirão
Santos
- Jogos: 12
- Vitórias: 3
- Empates: 4
- Derrotas: 5
- Gols marcados: 16
- Gols sofridos: 19
- Artilheiros: Gabigol, com quatro gols marcados
Coritiba
- Jogos: 12
- Vitórias: 5
- Empates: 4
- Derrotas: 3
- Gols marcados: 15
- Gols sofridos: 12
- Artilheiro: Breno Lopes, com cinco gols marcados
Prováveis escalações
Provável escalação do Santos
Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Neymar; Moisés e Gabigol
Técnico: Cuca
- Desfalques: Gabriel Brazão, Gabriel Menino, Rony e Vinícius Lira.
Provável escalação do Coritiba
Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy, Felipe Jonatan; Vini Paulista, Sebástian Gómez, Josué; Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha
Técnico: Fernando Seabra
- Desfalques: Bruno Melo, Keno, Rafael Morisco, Rodrigo Rodrigues e JP Chermont.
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— Santos FC (@SantosFC) April 21, 2026
Arbitragem de Santos x Coritiba
- Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
- VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Próximo jogo do Santos
- Bahia x Santos (13ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 25/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)
Próximo jogo do Coritiba
- Grêmio x Coritiba (13ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Ficha técnica
⚫⚪ Santos x Coritiba 🟢⚪
🏆 Competição: Copa do Brasil | Quinta fase (ida)
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
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