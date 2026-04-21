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Santos x Coritiba pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

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(Foto: Raul Baretta / Santos)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 21/04/2026 às 20:00

O Santos encara o Coritiba nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O compromisso é válido pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Onde assistir Santos x Coritiba ao vivo?

  • TV: nenhum
  • Streaming: Amazon Prime Vídeo (pago)
  • Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chega o Santos para o confronto?

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Santos chega ao confronto oscilando. Nas últimas partidas, o time comandado por Cuca empatou com os reservas do Deportivo Recoleta-PAR, pela Sul-Americana, e perdeu para o Fluminense. Sendo assim, ocupa a 15ª posição da tabela, com 13 pontos conquistados em 12 jogos.

Como chega o Coritiba para o confronto?

Em contrapartida, o Coritiba chega ao duelo em boa fase. Sem perder há quatro jogos, atualmente o Coxa ocupa a sétima posição no Brasileirão, com 19 pontos em 12 jogos.

Estatísticas no Brasileirão

Santos

  • Jogos: 12
  • Vitórias: 3
  • Empates: 4
  • Derrotas: 5
  • Gols marcados: 16
  • Gols sofridos: 19
  • Artilheiros: Gabigol, com quatro gols marcados

 Coritiba

  • Jogos: 12
  • Vitórias: 5
  • Empates: 4
  • Derrotas: 3
  • Gols marcados: 15
  • Gols sofridos: 12
  • Artilheiro: Breno Lopes, com cinco gols marcados

 Prováveis escalações

Provável escalação do Santos

Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Neymar; Moisés e Gabigol
Técnico: Cuca

  • Desfalques: Gabriel Brazão, Gabriel Menino, Rony e Vinícius Lira.

Provável escalação do Coritiba 

Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy, Felipe Jonatan; Vini Paulista, Sebástian Gómez, Josué; Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha
Técnico: Fernando Seabra

  • Desfalques: Bruno Melo, Keno, Rafael Morisco, Rodrigo Rodrigues e JP Chermont.

 Arbitragem de Santos x Coritiba

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
  • VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

 Próximo jogo do Santos

  • Bahia x Santos (13ª rodada do Brasileirão)
  • Data e horário: 25/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)

 Próximo jogo do Coritiba

  • Grêmio x Coritiba (13ª rodada do Brasileirão)
  • Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Ficha técnica

⚫⚪ Santos x Coritiba 🟢⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil | Quinta fase (ida)
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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