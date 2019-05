Palmeiras recebe o Sampaio Corrêa para confirmar vaga na Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira, o Palmeiras vai enfrentar o Sampaio Corrêa, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para às 20h00 (horário de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão defende a vantagem de 1 a 0, conquistada em São Luís. Sendo assim, o Alviverde joga por um empate para chegar às quartas de final da competição nacional. A equipe do Maranhão precisa derrotar o time de Felipão se quiser passar de fase.

O placar conquistado fora de casa dá ao Palmeiras a possibilidade de se calcar no seu ponto principal: a defesa. O time não sofre gols há seis jogos, só tomou oito em toda a temporada, e ainda por cima, quando tem a dupla de zaga composta por Luan e Gustavo Gómez, o Verde não é vazado há mais de 1000 minutos. Porém, os titulares devem ser Antônio Carlos e Edu Dracena.

Para a partida da Copa do Brasil, Luiz Felipe Scolari deve mandar um time misto. Como já é de praxe no Verdão, o sistema de rodízio será utilizado nesta partida. Uma possível escalação do Palmeiras terá: Weverton (Fernando Prass); Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Zé Rafael, Dudu e Deyverson.

Em coletiva na última terça-feira, o zagueiro Antônio Carlos, que deve começar entre os titulares comentou que se não sofrer gols, o Palmeiras dificilmente perderá. Até porque, os jogadores de frente poderão decidir a favor do Palestra.

“Está dando certo, né? Armamos a casinha lá atrás e é o que o Felipão vem dizendo: ‘Não tomar gols é a primeira parte’. Não sofrendo gols, o Deyverson, o Dudu, quem estiver jogando lá na frente tem qualidade para fazer um ou dois. Ganhando de 1 a 0 todos os jogos realmente é uma goleada”, afirmou o defensor.

Líder do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, o Sampaio vai tentar um milagre. Isso porque, vencer o Palmeiras por dois gols ou mais de diferença tem sido tarefa quase impossível. Nesta temporada, o Verdão não saiu derrotado pelo placar que a equipe maranhense precisa, pelo menos não no tempo normal, pois 1 a 0 ou 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis.

O técnico Julinho Camargo tem baixas e dúvidas para montar a equipe. O zagueiro Vitor Bafana, que esteve no banco de reservas no Joinville em uma partida da Copa do Brasil, e o atacante Welder, que já atuou pelo Avenida-RS não podem jogar no torneio.

Em compensação, o zagueiro Douglas Assis e o meia João Paulo, que foram poupados contra o Ferroviário, no último domingo pela Série C estarão de volta ao time titular. Uma provável escalação terá: Andrey; Everton, Moisés, Douglas Assis e Felipe Dias; Diones, Dedé, Eloir (Esquerdinha), Cleitinho e João Paulo; Salatiel Júnior.

O treinador diz que os seus jogadores chegam para essa partida confiantes. Porém, ressaltou o grau de dificuldade que enfrentará no Allianz Parque. “Chegamos em São Paulo e estamos confiantes. O Palmeiras é uma equipe muito forte e competitiva, mas sabemos que temos condições. A equipe está bem preparada e vamos entrar em campo com força máxima”, analisou.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SAMPAIO CORRÊA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 28 de maio de 2019, quinta-feira

Horário: 20h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e André da Silva Bittencourt, ambos do RS

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

PALMEIRAS: Weverton (Fernando Prass); Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Zé Rafael, Dudu e Deyverson.

Técnico: Luiz Felipe Scolari

SAMPAIO CORRÊA: Andrey; Everton, Moisés, Douglas Assis e Felipe Dias; Diones, Dedé, Eloir (Esquerdinha), Cleitinho e João Paulo; Salatiel Júnior.

Técnico: Julinho Camargo