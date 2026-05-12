Juventude x São Paulo pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, histórico e prováveis escalações

Juventude e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, pela jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). No duelo de ida, o Tricolor levou a melhor, vencendo por 1 a 0.

Juventude x São Paulo: onde assistir ao vivo?

Streaming : Premiere (pago)

: (pago) O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Juventude para o confronto?

O Juventude chega após um confronto movimentado contra o Criciúma pela Série B, no último sábado, que acabou empatado em 0 a 0 e fez a equipe alcançar 12 pontos na tabela com oito rodadas. Apesar dos cinco jogos de invencibilidade na segunda divisão, o clube gaúcho foi eliminado da Copa Sul-Sudeste ainda na primeira fase, terminando em quinto do grupo B com quatro pontos em seis jogos.

Como chega o São Paulo para o confronto?

Por sua vez, o São Paulo vem de uma derrota no clássico contra o Corinthians por 3 a 2, a quarta partida seguida em que o Tricolor não vence. Ao fim da 15ª rodada, o clube permanece na quarta colocação do Brasileirão, com 24 pontos.

Pressionado, Roger Machado contará com a vantagem da vitória no primeiro confronto contra o Juventude, em que o São Paulo venceu os Jaconeros por 1 a 0 no Morumbis. Sendo assim, a equipe paulista precisa apenas de um empate para garantir a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Em caso de uma derrota pelo placar mínimo, a classificação será decidida nos pênaltis.

Juventude x São Paulo: histórico do confronto

Corinthians e São Paulo já se enfrentaram em 320 oportunidades, como informa o site Ogol, especializado em estatísticas. O Timão leva ligeira vantagem sobre o rival, com 114 vitórias, contra 100 triunfos do Tricolor. O histórico ainda contabiliza 106 empates.

As equipes se enfrentaram pela última vez no dia 18 de janeiro, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, o clássico terminou empatado em 1 a 1, com gols de Breno Bidon e Tapia.

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Números na temporada

Juventude na temporada

Jogos : 27

: 27 Vitórias : 10

: 10 Empates : 10

: 10 Derrotas : 7

: 7 Gols marcados : 31

: 31 Gols sofridos : 22

: 22 Artilheiro: Gabriel Taliari, com 6 gols marcados

São Paulo na temporada

Jogos : 30

: 30 Vitórias : 15

: 15 Empates : 6

: 6 Derrotas : 9

: 9 Gols marcados : 37

: 37 Gols sofridos : 28

: 28 Artilheiro: Calleri, com 11 gols marcados

Prováveis escalações

🟢⚪🟢 Provável escalação do Juventude

Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan Santos, Raí Silva, Lucas Mineiro, Raí e Wadson; MP e Alan Kardec

Técnico: Maurício Barbieri

Desfalques: Jandrei (emprestado do São Paulo), Diogo Barbosa (suspenso), Raí Ramos (lesão muscular na coxa) e Mandaca (pancada no tornozelo).

🔴⚫⚪ Provável escalação do São Paulo

Rafael; Cédric Soares, Dória, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho; Artur, Luciano, Ferreira e Calleri

Técnico: Roger Machado

Desfalques: Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Alan Franco (pequeno estiramento no adutor direito), Maik (dores musculares), Lucas Ramon (lesão muscular na panturrilha esquerda), Pablo Maia (fratura em ossos da face e do nariz), Marcos Antônio (lesão no músculo reto femoral direito), Lucas Ramon (lesão na panturrilha), Alan Franco (lesão no adutor) e Lucas (ruptura do tendão de Aquiles) e Arboleda (afastado).

Arbitragem de Juventude x São Paulo

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes: Brígida Cirillo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

Brígida Cirillo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)

Ficha técnica

🟢⚪🟢 Juventude x São Paulo 🔴⚫⚪

Competição : Copa do Brasil (5ª fase | Volta)

: Copa do Brasil (5ª fase | Volta) Data : 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

: 13 de maio de 2026 (quarta-feira) Hora : às 19h (de Brasília)

: às 19h (de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Próximos jogos

Juventude

Jogo: Athletic x Juventude

Competição: Campeonato Brasileiro - Série B (9ª rodada)

Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Sicredi, em São João del Rei (MG)

São Paulo

Jogo: Fluminense x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)