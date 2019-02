Juazeirense provoca o Vasco e cita até derrota do São Paulo na Argentina

Juazeirense e Vasco se enfrentaram, na quarta-feira, pela Copa do Brasil e o time do Rio acabou se classificando com um gol polêmico no fim do jogo. O time baiano ganhava por 2 a 1 quando o árbitro marcou um pênalti duvidoso para o time carioca. Maxi López converteu e o empate classificou o Gigante da Colina. A indignação do Juazeirense foi enorme e as redes sociais do clube bombaram com provocações ao Vasco.

O time baiano não poupou o árbitro da partida e ainda fez ressalvas para o Resende, adversário do Vasco neste domingo pela semifinal da Taça Guanabara.

Além de criticar a arbitragem da partida, o Juazeirense provocou o Vasco. Em um post nas redes sociais, fazem referência a problemas que o Vasco já teve para pagar as costas de água e luz. A provocação foi tamanha que sobrou até para o São Paulo, que perdeu para o Talleres, da Argentina, pela Libertadores.