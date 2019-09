Gilberto marca de pênalti e Bahia se classifica na Copa do Brasil

Pela segunda fase da Copa do Brasil, Santa Cruz-RN e Bahia duelaram na Arena das Dunas, nesta quarta-feira, e o resultado acabou sendo melhor para os visitantes: placar de 1 a 0. Com o triunfo, os comandados de Enderson Moreira garantiram a classificação para a próxima fase da competição mata-mata.

O único gol da partida foi anotado por Gilberto, de pênalti. O ex-São Paulo e Portuguesa segue em ótima fase, mantendo o status de maior artilheiro do Brasil na temporada e, também, o de principal ameaça do Esquadrão de Aço.

Ainda que tenha saído com a classificação, o técnico Enderson Moreira não escapou dos protestos da torcida do Bahia. Instável em 2019, o clube nordestino não conseguiu manter o nível ofensivo da etapa inicial nos 45 minutos finais da partida e venceu pelo marcador mínimo.

O gol do Bahia saiu aos 28 minutos do primeiro tempo. Gilberto dominou na grande área, se desvincilhou da marcação adversária e ficou cara a cara com Pedro. No entanto, o centroavante foi puxado e o árbitro da partida assinalou a penalidade máxima. Na cobrança, o próprio Gilberto foi para a bola e, com estilo, deslocou o arqueiro da jogada: 1 a 0.

Na etapa final, o Esquadrão de Aço não teve o mesmo ímpeto ofensivo e ainda viu o Santa Cruz-RN quase marcar, aos 11, após Beleu bater falta com perigo. Entretanto, ao apito final, o time de Enderson Moreira conseguiu sair com a classificação – ainda que sob protestos, direcionados ao comandante.