Galo estreia na Copa do Brasil diante do Campinense

O Atlético-MG estreia nesta quarta-feira em mais uma competição na temporada. Desta vez o desafio é pela Copa do Brasil, diante do Campinense, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Amigão, em Campina Grande.

Precisando de apenas um empate para se classificar, o Galo busca fazer uma boa partida para tentar alcançar uma estabilidade na temporada. Apesar da liderança no Mineiro, o Galo amarga um momento conturbado devido a derrota de 3 a 0 que sofreu no jogo de ida da Sul-Americana.

Contudo, devido ao alto desgaste físico que alguns atletas vêm sofrendo, muito em conta ao alto número de jogos fora de casa que o time vem realizado nas últimas emanas, Dudamel deve poupar alguns de seus jogadores.

“Teremos que viajar novamente, por isso, temos de pensar não somente no jogo, mas em muitos aspectos para tomar decisão. A equipe vem de um desgaste e temos de pensar”, disse o técnico ao falar de um provável time titular.

Com isso, o Alvinegro deve ir à campo com: Michael; Maílton (Patric), Réver, Gabriel e Guilherme Arana (Fábio Santos); Zé Welison, Jair, Allan, Borrero (Hyoran) e Marquinhos; Di Santo. ​

Já os donos da casa, que perderam o 100% de aproveitamento no Campeonato Paraibano no último final de semana, contam com o reforço do atacante Fábio Júnior, que não atuava desde 2012. O ídolo do Campinense ficou traumatizando quando ainda jogava no futebol egípcio e presenciou cenas fortes de violência nos gramados do país.

FICHA TÉCNICA

CAMPINENSE X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Amigão, Campina Grande, PB

Data: 12 de fevereiro de 2020, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Janystony Rabelo de Melo

CAMPINENSE: Adilson Júnior, Igor, Vitão, Uesles e Matheus Camargo; Pêu, Robertinho, Matheus Silva e Romário Becker; Fábio Júnior e Vargas (Rafael Ibiapino)

Técnico: Oliveira Canindé

ATLÉTICO-MG: Michael; Maílton (Patric), Réver, Gabriel e Guilherme Arana (Fábio Santos); Zé Welison, Jair, Allan, Borrero (Hyoran) e Marquinhos; Di Santo

Técnico: Rafael Dudamel

