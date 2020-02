Fluminense visita o Moto Club na Copa do Brasil com Odair pressionado

O Fluminense finalmente vai estrear na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, diante do Moto Club. A partida, que foi adiada para a quarta-feira de cinzas, é a última da primeira fase da competição mata-mata nacional. O confronto está marcado para às 21h30 (Brasília), no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.

O Tricolor chega ao Maranhão pressionado pelos fracassos deste início de temporada. Após ficar fora da final da Taça Guanabara, a equipe carioca foi eliminada na Copa Sul-Americana pelo desconhecido Unión la Calera, do Chile.

As eliminações tiveram um impacto sensível nas expectativas de receitas em 2020. Uma queda precoce na Copa do Brasil significará que a equipe só terá mais duas competições a disputar em 2020, o Campeonato Carioca e o Brasileiro.

Com isso, a permanência do técnico Odair Hellmann no comando da equipe também estará em jogo no Castelão.

“Já era de muita importância a Copa do Brasil pelo grande campeonato que é. A eliminação precoce na Sul-Americana deixa todo mundo triste e um pouco decepcionado, mas nosso papel é virar a chave. Sabemos que tem muita coisa para acontecer durante o ano e temos condições de transformar um início de ano ruim em um ano espetacular. Vamos com foco total na Copa do Brasil. Já é uma final para a gente e está todo mundo concentrado para fazer um grande resultado lá,” afirmou o zagueiro Nino, que deve ganhar a vaga de Luccas Claro entre os onze iniciais.

Além da alteração na defesa, Odair deve modificar também o ataque, que não tem rendido como esperado. Marcos Paulo e Caio Paulista podem perder a vaga em favor de Wellington Silva e Fernando Pacheco.

No lado maranhense, o técnico Dejair Ferreira, que assumiu a equipe recentemente, ficou animado após a vitória da última sexta-feira contra o Cordino por 3 a 0, que deixou a equipe na liderança do Campeonato Maranhense.

“Nessa semana, que foi iniciada após a saída de técnico e alguns jogadores, a gente procurou de forma interina, conversar bastante com os atletas, para que eles pudessem entender como que funciona o Moto Club. É um time de fibra e de garra. Estamos de parabéns, vitória importante para nossas pretensões dentro do campeonato. O trabalho foi desenvolvido com muita seriedade. Conversamos no final do jogo com os jogadores, para gente manter os pés no chão e quem sabe, fazer um bom jogo diante do Fluminense e surpreender a equipe carioca na Copa do Brasil,” afirmou o treinador.

Por estar melhor posicionado no ranking da CBF, o Fluminense tem a vantagem do empate para se classificar. O vencedor nesta quarta enfrentará o Botafogo da Paraíba na segunda fase da competição.

NOVIDADE NA ÁREA! Alô, torcidas de @motocluboficial e @FluminenseFC! Se você mora fora do Brasil (exceto Portugal), vai poder acompanhar a partida AO VIVO pelo meu streaming oficial. 💚💛 Transmissão ao vivo partir das 20h!https://t.co/7LryBTQIsa#CopaContinentalDoBrasil pic.twitter.com/i79AOTk6KH — Copa Continental do Brasil (@CopadoBrasil) February 25, 2020

FICHA TÉCNICA

MOTO CLUB-MA X FLUMINENSE-RJ

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Data: Quarta-feira, 26/02/2020

Horário: 21h30 (Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa-MG)

MOTO CLUB: Saulo; Denílson, Ramon, Wallace e Wesley; Amaral, Naílson e Ancelmo; Edrean, Silvio Tapajós e George

Técnico: Dejair Ferreira

FLUMINENSE: Muriel, Gilberto, Nino (Luccas Claro), Digão e Egídio; Henrique, Yuri, Nenê; Wellington Silva, Fernando Pacheco e Evanilson

Técnico: Odair Hellmann