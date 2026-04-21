Flamengo x Vitória pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Em duelo de clubes da elite do futebol brasileiro, o Flamengo recebe o Vitória pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil nesta quarta. A partida será realizada no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir Flamengo x Vitória?

O jogo terá transmissão do Sportv e Premiere.

Como chegam?

Na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo inicia sua trajetória em busca do seu sexto título da Copa do Brasil. Já o Vitória ocupa a 11ª posição do Brasileirão e luta para conquistar um troféu inédito.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas, Martínez e Matheuzinho; Erick e Renato Kayzer.

Técnico: Jair Ventura

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Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Ficha Técnica

Confronto: Flamengo x Vitória

Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Ida)

Data e horário: Quarta, 22 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Sportv e Premiere