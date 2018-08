Em vantagem, Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão pela Copa do Brasil

No apagar das luzes, quando a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil já caminhava para o final, Robinho deu o passe para Raniel e o jovem, com um forte chute, deu o primeiro gol da decisão ao Cruzeiro. Com a boa vantagem, podendo jogar por um empate, Raposa e Peixe decidem, na noite desta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, quem avança às oitavas do torneio.

O Cruzeiro vai para o duelo com força total. O técnico Mano Menezes tem feito o rodízio de atletas e ele está servindo neste momento. O time celeste está envolvido em três grandes competições e, no Brasileirão, a alternativa é poupar. Contra o Flamengo, no último domingo, apenas Léo e Henrique foram a campo.

Para o duelo diante do Peixe, o Cruzeiro terá o time reforçado. O técnico Mano Menezes já deixou claro que quer contar com o volante Lucas Romero. Resta saber se ele utilizará o jogador em sua posição de origem ou na vaga de Edilson.

A dúvida do dia ficou com Rafael Sóbis. O atacante sente um desconforto e não está certo no jogo. Ele, no entanto, não é titular da equipe e não prejudica a escalação inicial do treinador azul.

O Santos aposta na inteligência para reverter a desvantagem contra o Cruzeiro e conseguir a improvável classificação para a semifinal da competição nacional.

Os jogadores têm falado em não se expor de uma vez, já que um gol da Raposa complicaria ainda mais a situação, com a aposta na paciência para abrir o placar e depois encontrar espaços fora de casa para ampliar.

Os desfalques são Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derlis González, não inscritos a tempo na Copa do Brasil, e Eduardo Sasha, com lesão muscular na coxa esquerda. O técnico Cuca pode repetir a equipe da derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, no último domingo, no Estádio Independência.

“Futebol não tem impossível, difícil falar algo impossível, ainda mais com nosso time, a vontade que estamos tendo. Cremos muito nisso, somos amigos, companheiros, se um ajudar o outro, com força e fé, paciência e inteligência, podemos fazer um jogo muito bom. Temos capacidade para virar”, disse Gabigol.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X SANTOS

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data: 15 de agosto de 2018 (Quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

CRUZEIRO: Fábio, Edilson (Lucas Romero), Dedé, Leo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e De Arrascaeta; Hernán Barcos (Raniel)

Técnico: Mano Menezes

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Dodô; Alison, Diego Pituca e Jean Mota; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol.

Técnico: Cuca