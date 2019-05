Em baixa, São Paulo visita o Bahia por classificação e volta por cima

O São Paulo visita o Bahia nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Vindo de três tropeços consecutivos, incluindo uma derrota para o time de Roger Machado na ida, o Tricolor vê no confronto mata-mata uma ótima oportunidade de dar a volta por cima. Mas, para isso, será preciso fazer o que ainda não fez até agora: vencer o Esquadrão de Aço.

Esse será o terceiro jogo entre São Paulo e Bahia em dez dias. No primeiro encontro, pelo Campeonato Brasileiro, empate em 0 a 0 no Morumbi. Dois dias depois, Fernandão, Élber e companhia foram além: vitória por 1 a 0 na casa do rival, amplo favorito para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

Agora, Cuca e seus comandados precisarão reverter em Salvador, provavelmente em uma Fonte Nova lotada, a vantagem construída pelo Bahia na ida. E para essa partida o São Paulo não contará com um de seus principais jogadores, se não o principal: Antony, liberado para defender a Seleção Brasileira sub-23 no Torneio Maurice Revello, antigo Torneio de Toulon, na França.

Sem o camisa 39, Cuca tem duas alternativas mais prováveis: recorrer à uma dupla de ataque formada por Pato e Toró, a exemplo do que fez contra o Goiás, no Brasileirão, ou apostar em um trio de ataque composto por Everton, Pato e Toró, com Helinho correndo por fora na disputa por uma vaga na linha ofensiva. Fora do clássico contra o Corinthians, o volante Luan, recuperado de uma pancada no tornozelo direito, deve ficar no banco de reservas.

Já pelo lado do Bahia, o pensamento é de que não está nada ganho. Embora o time comandado por Roger Machado tenha se mantido intacto nos dois jogos que fez contra o São Paulo recentemente, o elenco sabe que o rival virá com tudo para cima em busca da vitória na Arena Fonte Nova. Por isso, discurso é bem “pés no chão”.

“A gente sabe que foi um gol importante, mas acho que é uma vantagem pequena, mas a gente tem que se apegar a ela sim. Durante o jogo, conseguir mais gols e aumentar nossa vantagem. Sabemos que vai ser um jogo difícil. São Paulo é qualificado, tem grandes jogadores”, disse Élber, autor do gol do Bahia no jogo de ida, no Morumbi, na última quarta-feira.

Para a partida de volta, o Bahia terá o retorno importante de Gilberto. O atacante, que balançou as redes duas vezes na vitória sobre o Fluminense, no último domingo, por 3 a 2, ficou de fora do primeiro jogo com o São Paulo por ter tomado o terceiro cartão amarelo na fase anterior, contra o Londrina. Cumprida a suspensão automática, ele deve reassumir a vaga preenchida por Fernandão.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X SÃO PAULO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: 29 de maio de 2019, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Farinha (ambos do RJ)

VAR: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

BAHIA: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Douglas e Elton; Élber, Gilberto e Artur.

Técnico: Roger Machado

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Igor Gomes (Hernanes); Everton, Pato e Toró

Técnico: Cuca