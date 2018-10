Daronco apita jogo de ida da final entre Corinthians e Cruzeiro

Foi definido nesta terça-feira o árbitro do primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro: Anderson Daronco foi o sorteado pela CBF para estar em campo no próximo dia 10 de outubro, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

No sorteio, Daronco, de 37 anos, desbancou o piauiense Wilton Sampaio. O último confronto apitado por ele na competição foi entre Bahia e Palmeiras, na Fonte Nova, pelas quartas de final e contou com polêmica. Na ocasião, o juiz havia expulsado Gregore injustamente, após penalidade cometida pelo volante. Depois de seis minutos de paralisação e consulta ao VAR, comandado por Leandro Vuaden, Daronco voltou atrás e anulou a expulsão, dando apenas cartão amarelo.

O primeiro jogo do Corinthians que Daronco apitou foi no Brasileirão de 2012, contra o Atlético-GO. Desde então, 18 partidas do Alvinegro foram apitadas pelo gaúcho, sendo a última delas em junho deste ano, na partida contra o Flamengo, válida pelo Campeonato Nacional.

Do outro lado, Daronco apitou pela primeira vez um jogo da Raposa também em 2012, no empate com o Flamengo. De lá para cá, o árbitro esteve presente em 11 duelos do Cruzeiro, o último deles em maio deste ano, no confronto contra o Vasco na fase de grupos da Libertadores.

O segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil está marcado para o dia 17 de outubro, na Arena Corinthians, em São Paulo. E o árbitro do duelo ainda não foi definido.