Cruzeiro segura empate com o São Raimundo e avança na Copa do Brasil

O Cruzeiro está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, a Raposa encarou o São Raimundo-RR no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), pela primeira fase, e ficou no empate em 2 a 2, resultado suficiente para avançar à segunda fase do torneio nacional. Veracruz e Stanley marcaram para os donos da casa, enquanto Edu e Alexandre Jesus garantiram a vaga para os mineiros.

Agora, o Cruzeiro enfrenta o Boa Esporte, que eliminou o Vilhenense. A equipe celeste volta a campo no domingo (16), às 19h (de Brasília), quando duela com o Patrocinense no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, pelo Campeonato Mineiro.

O jogo – A partida começou equilibrada, com os dois times criando chances de perigo. E foi o São Raimundo que tirou o zero do marcador, aos 25 minutos. Em cobrança de falta fechada de Alex, Belão desviou e Veracruz completou para o fundo das redes.

O Cruzeiro chegou ao empate aos 33 minutos. Jhonata Robert cobrou escanteio na área e Vanílson fez o corte parcial. Em seguida, Edu ganhou a dividida, ficou com a bola e bateu cruzado, contando com uma resvalada no defensor para deixar tudo igual.

Logo no início do segundo tempo, os comandados de Adilson Batista conseguiram a virada em contra-ataque rápido. Judivan arrancou pelo lado esquerdo e soltou para Maurício, que chutou cruzado. Então, Alexandre Jesus apareceu sozinho para empurrar e colocar a Raposa em vantagem.

No entanto, o São Raimundo não desistiu e o placar ficou empatado mais uma vez. Aos 19 minutos, Alex cruzou na segunda trave, a bola passou por Cacá e Stanley emendou de primeira, de esquerda, para vencer Fábio.

Aos 32, mais um drama para o Cruzeiro: Edu levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando a equipe mineira em desvantagem numérica. Apesar disso, a Raposa conseguiu se segurar e manteve a igualdade até o apito final, assegurando a classificação.

FICHA TÉCNICA

SÃO RAIMUNDO-RR 2 x 2 CRUZEIRO

Local: Estádio Canarinho, Boa Vista (RR)

Data: 13 de fevereiro de 2020, quinta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Diogo Carvalho Silva (RJ)

Gols: Veracruz, aos 25 minutos do primeiro tempo; Stanley, aos 19 minutos do segundo tempo (São Raimundo); Edu, aos 33 minutos do primeiro tempo; Alexandre Jesus, aos 4 minutos do segundo tempo (Cruzeiro)

Cartões amarelos: Eder, Juca Maranhão, Alex, Alan Caruaru, Igor Fellipe (São Raimundo); Edílson, Edu (Cruzeiro)

Cartão vermelho: Edu (Cruzeiro)

SÃO RAIMUNDO: Eder; Alex, Veracruz, Alan Caruaru e Bruno Maia; Juca Maranhão (Igor Fellipe), Belão (Klebinho) e Emerson; Ygor, Marcos Felipe e Vanílson (Stanley).

Técnico: Chiquinho Viana

CRUZEIRO: Fábio; Edílson, Cacá, Léo e João Lucas; Edu, Adriano e Mauricio (Arthur); Jhonata Robert (Judivan (Pedro Bicalho)), Roberson e Alexandre Jesus.

Técnico: Adilson Batista