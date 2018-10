Cruzeiro leva vantagem sobre o Corinthians nas estatísticas

O Cruzeiro tem uma pequena vantagem no placar diante do Corinthians na decisão da Copa do Brasil, em função da vitória por 1 a 0 no jogo de ida. Mas os números na competição provam que a equipe mineira está mostrando um desempenho melhor em relação ao adversário.

Em cinco comparações distintas, levando em consideração os sete jogos disputados na Copa do Brasil, a vantagem aparece para o Cruzeiro – nas assistências (7 a 4), cruzamentos (135 a 95), desarmes (124 a 116), finalizações (56 a 53) e escanteios (36 a 21). O Corinthians é superior apenas nos dribles (49 a 30), já que conta com atletas como Romero e Pedrinho.

Corinthians e Cruzeiro decidem o título da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h45, em Itaquera. Se vencer por um gol de diferença, o Timão leva a decisão para os pênaltis – precisa de uma vantagem maior para ser campeão nos 90 minutos. Os mineiros jogam, ao menos, por um empate.