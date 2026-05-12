Coritiba x Santos pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, histórico e prováveis escalações

Coritiba e Santos se enfrentam no jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). A partida de ida, na Vila Belmiro, acabou em 0 a 0, e, em caso de novo empate, a partida vai aos pênaltis.

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Como o Coritiba chega ao confronto?

O Coritiba vem de um empate contra o Internacional por 2 a 2, após estar à frente do placar em duas oporunidades, pela 15ª rodada do Brasileirão. No Campeonato Brasileiro, o Coxa Branca vai bem e ocupa a nona colocação, com 20 pontos.

No entanto, o time paranaense vem de quatro jogos sem saber o que é vencer são dois empates e duas derrotas, com goleada de 4 a 1 sofrida diante do Vitória.

O Coritiba terá o retorno do zagueiro Tiago Cóser e do volante Thiago Santos para o próximo compromisso da equipe após ambos cumprirem suspensão no empate diante do Internacional, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

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A tendência é que Cóser reassuma a vaga na defesa, principalmente após Maicon sofrer uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e virar desfalque para os próximos jogos.

Já Thiago Santos volta a disputar espaço no meio-campo montado por Eduardo Seabra. O volante aparece como opção para a vaga de Vini Paulista, embora a manutenção de Sebastián Gómez e Josué entre os titulares seja considerada provável.

No setor ofensivo, o treinador também avalia a situação física de Breno Lopes, que se recupera de uma infecção respiratória. Caso o atacante não reúna condições, Lavega pode ganhar sequência ao lado de Lucas Ronier e Pedro Rocha. Na defesa, Bruno Melo deve retornar à lateral esquerda, fazendo Felipe Jonatan voltar ao banco de reservas.

Como o Santos chega ao confronto?

O Santos respirou e voltou a vencer após sete partidas de jejum. O Peixe contou com gols de Neymar e Adonís Frias para vencer o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. O Alvinegro está na 15ª colocação, com 18 unidades somadas.

Na Copa Sul-Americana, competição que completa o calendário do Peixe nesta temporada, a equipe está na última colocação do Grupo D, com apenas três pontos.

Uma classificação na Copa do Brasil, portanto, é crucial para o time paulista virar a chave e emendar uma sequência em 2026.

Para a decisão, o técnico Cuca contará com os retornos de Gustavo Henrique, Gabriel Menino e Lautaro Díaz, que finalizaram o período de transição física após problemas na coxa e treinaram normalmente com o elenco.

SEMANA DECISIVA! 📆🔥 Chegou a hora dos jogos de volta da quinta fase. Clima de decisão! Tudo pode acontecer! 👀🔥#CopaBetanoDoBrasil pic.twitter.com/CwOtn3YMUq — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) May 11, 2026



O trio se junta a outros reforços para a partida, como Gustavinho, liberado para treinar normalmente desde segunda-feira, e o goleiro Gabriel Brazão, que volta após cumprir suspensão no Brasileirão.

Por outro lado, o Peixe segue sem Vinícius Lira e Thaciano, ambos lesionados, além de Zé Rafael, fora por opção técnica, e Luan Peres, que ainda sente dores na mão esquerda. Todos ficaram fora da lista de relacionados para o duelo no Couto Pereira.

Histórico de confronto entre Coritiba x Santos

Em todas as competições, as equipes mediram forças em 54 jogos. No período, foram 13 vitórias do Coritiba, 10 empates e 31 triunfos do Santos.

Últimos duelos

22/04/2026 — Santos 0 x 0 Coritiba — 5ª fase da Copa do Brasil

11/11/2024 — Coritiba 0 x 2 Santos — 36ª rodada da Série B

22/07/2024 — Santos 4 x 0 Coritiba — 17ª rodada da Série B

26/10/2023 — Santos 2 x 1 Coritiba — 29ª rodada da Série

10/06/2023 — Coritiba 0 x 0 Santos — 10ª rodada da Série A

Estatísticas

Coritiba na temporada

9 vitórias, 10 empates e 7 derrotas

32 gols marcados

30 gols sofridos

Artilheiro: Pedro (7 gols)

Santos na temporada

7 vitórias, 13 empates e 9 derrotas

37 gols marcados

35 gols sofridos

Artilheiro: Gabriel Barbosa (9 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação do Coritiba

Pedro Rangel; Tinga, Bruno Melo, Jacy e Felipe Jonatan; Vini Paulista, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha.

Técnico: Fernando Seabra

Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt e Cristian Oliva; Gabriel Bontempo, Barreal e Neymar; Rollheiser.

Técnico: Cuca

Arbitragem de Santos x Bragantino

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC) VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)



Ficha técnica