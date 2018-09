Corinthians recebe o Flamengo na busca por mais uma decisão no ano

Corinthians e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo, pelo confronto de volta das semifinais da Copa do Brasil. Como as duas equipes empataram sem gols na ida, quem ganhar agora avança e qualquer outro empate forçará a disputa de pênaltis. A partir dessa temporada, os tentos anotados como visitante não valem para critério de desempate.

Os donos da casa

O Corinthians, campeão paulista em abril, joga as suas fichas por mais uma conquista na temporada no duelo de mata-mata, principalmente com a distância já estabelecida em relação aos líderes do Brasileiro. A três jogos de erguer a segunda taça no ano, tudo isso em meio a um desmanche de mais da metade da equipe titular no título nacional do ano passado, o Alvinegro confia na força vencedora dos últimos anos para chegar ao seu objetivo.

“Sobre a classificação para a final, a gente sabe da importância para o clube. Sabemos da dificuldade do jogo. Estamos jogando ao lado da nossa torcida, com 39 mil pessoas. Esperamos dar essa classificação para o clube. Vamos entrar sabendo da importância. Vamos ter muito controle e equilíbrio emocional para conseguir essa classificação”, disse o técnico Jair Ventura, prevendo um time bem mais ofensivo do que no empate sem gols no jogo de ida, no Maracanã.

“Espero que seja completamente ao contrário, mas vai depender do jogo. Nossa postura vem mudando, é só pegar o jogo do Internacional. Nós tivemos mais posse, mais chances claras, controle do jogo contra uma grande equipe também, lógico que jogando em casa a gente vai ter um pouco mais”, avaliou o comandante, que deve mandar a campo uma equipe semelhante à do fim de semana, apenas com a volta de Ralf no lugar de Gabriel.

Os que querem estragar a festa

Do outro lado, em meio a um momento errante na temporada, mas vindo de uma vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, dentro de casa, o Flamengo confia na sua capacidade de desempenhar bons jogos como visitante para surpreender o Timão. Para o técnico Maurício Barbieri, a equipe terá muito mais espaço do que o visto dentro de casa.

“Nós fizemos bons jogos fora de casa nesta temporada, enfrentando estádios lotados, e conseguimos bons resultados. Foi assim contra o Cruzeiro em Minas Gerais por exemplo, quando ganhamos o jogo da volta na Libertadores, mas acabamos eliminados. Temos que trabalhar por uma vitória, pois é isso que nos leva para a final”, disse Barbieri, que mantém algumas dúvidas na escalação.

O meia Diego, que cumpriu suspensão na vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-MG, também pelo Brasileirão, volta a ficar à disposição, mas não tem presença assegurada. O treinador gostou muito do esquema com dois volantes fixos na marcação (Cuellar e Willian Arão). aso isso ocorra, Willian Arão seguiria na equipe, com Lucas Paquetá atuando de maneira mais adiantada.. Mal novamente diante do Galo, Vitinho pode seguir no banco de reservas, perdendo o posto para Matheus Savio.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FLAMENGO

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 26 de setembro de 2018 (Quarta-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf (Gabriel) e Douglas; Ángel Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson

Técnico: Jair Ventura

FLAMENGO: Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte e Renê; Gustavo Cuéllar, Willian Arão (Diego), Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Matheus Savio (Vitinho); Fernando Uribe

Técnico: Maurício Barbieri