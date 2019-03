Corinthians e Santos decidem 3ª fase da Copa do Brasil em casa

Nesta sexta-feira, foram conhecidos os mandos de campo da terceira fase da Copa da Brasil. Por meio de um sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol em sua sede, foi definido que Corinthians e Santos decidirão a vaga dentro de seus domínios.

Desta forma, depois de empatar com o Ferroviário na estreia e vencer o Avenida na segunda fase, o Timão contará com o apoio de sua torcida na Arena para buscar a classificação no confronto complicado contra o Ceará, que acontece nos dias 13 de março e 3 de abril.

O Peixe, por sua vez, terá que superar o Atlético-GO dentro de seus domínios para confirmar a boa campanha, depois de despachar o Altos-PI por 7 a 1 e o América-RN por 4 a 0.

Já entre os cariocas, Botafogo e Vasco decidem a vaga fora de casa contra Juventude e Avaí, respectivamente, ao contrário do Fluminense, que contará com sua torcida no jogo de volta contra o Luverdense.