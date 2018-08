Corinthians bateu Marcelinho e teve queda histórica em decisões com Fla

O duelo válido pelas semifinais da Copa do Brasil será o sexto decisivo entre Corinthians e Flamengo. A vantagem está do lado do time carioca, que se saiu melhor em três dessas ocasiões – na última delas, impôs uma queda marcante para a história do rival, que já havia conquistado um título diante de um rubro-negro Marcelinho Carioca.

Em 2010, temporada em que comemorou o seu centenário, o Corinthians ainda era obcecado para conquistar a Copa Libertadores da América. E o time de Mano Menezes se credenciou ao título, que só viria dois anos depois, fazendo a melhor campanha da fase de grupos do torneio continental.

Pior time entre os classificados ao mata-mata, o Flamengo mostrou força diante do Corinthians. Sob chuva no Maracanã, abriu caminho para obter a vaga nas quartas de final com um gol de pênalti do centroavante Adriano, que seguiria para o clube do Parque São Jorge no ano seguinte.

No Pacaembu, o Corinthians até entusiasmou a sua torcida. Fez 2 a 0, placar necessário para avançar, com gols do zagueiro David Braz (contra) e de Ronaldo, flamenguista na infância, no primeiro tempo. A frustração veio na segunda etapa, quando o centroavante Vagner Love, campeão brasileiro como corintiano em 2015, descontou.

O último sucesso corintiano em um jogo decisivo contra o Flamengo valeu troféu, embora de pequena expressão. Seis temporadas antes de cair para o oponente também nas quartas de final do Torneio Rio-São Paulo, o Corinthians disputou com o adversário carioca a Supercopa do Brasil.

Marcelinho rubro-negro

Tratava-se um confronto entre o campeão brasileiro (Corinthians) e o vencedor da Copa do Brasil (Flamengo) de 1990, mas só atraiu 2.706 pagantes ao Morumbi. Quem foi ao estádio viu Neto marcar o único gol da decisão contra a equipe de Vanderlei Luxemburgo e Marcelinho Carioca, que ainda viria a se tornar um ídolo alvinegro.

Predecessor de Marcelinho, Neto teve outra grande atuação contra o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. Marcou dois gols no Pacaembu, um deles olímpico, na vitória por 4 a 2 do jogo de volta, no Pacaembu. Como haviam vencido por 2 a 0 no Maracanã, contudo, os gols dos ídolos Zico e Júnior bastaram aos rubro-negros em São Paulo.

O Corinthians tivera a experiência de reverter uma derrota por 2 a 0 para o Flamengo em 1984. Nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, o time liderado por Sócrates deu o troco com um 4 a 1 no Morumbi, que recebeu 123.435 pessoas, público digno dos times que têm as maiores torcidas do Brasil.

Confira todos os jogos eliminatórios entre Corinthians e Flamengo:

Campeonato Brasileiro 1984 – quartas de final

Flamengo 2 x 0 Corinthians – Maracanã – Gols de Élder e Bebeto

Corinthians 4 x 1 Flamengo – Morumbi – Gols de Biro-Biro, Wladimir, Édson e Ataliba; Paulinho (contra) descontou

*Corinthians classificado

Copa do Brasil 1989 – quartas de final

Flamengo 2 x 0 Corinthians – Maracanã – Gols de Zico e Nando

Corinthians 4 x 2 Flamengo – Pacaembu – Gols Neto (2), Giba e Eduardo; Zico e Júnior descontaram

*Flamengo classificado

Supercopa do Brasil 1991 – decisão

Corinthians 1 x 0 Flamengo – Morumbi – Gol de Neto

*Corinthians campeão

Torneio Rio-São Paulo 1997 – quartas de final

Flamengo 3 x 0 Corinthians – Maracanã – Gols de Romário (2) e Sávio

Corinthians 2 x 0 Flamengo – Morumbi – Gols de Túlio e Mirandinha

*Flamengo classificado

Copa Libertadores da América 2010 – oitavas de final

Flamengo 1 x 0 Corinthians – Maracanã – Gol de Adriano

Corinthians 2 x 1 Flamengo – Pacaembu – Gols de David Braz (contra) e Ronaldo; Vagner Love descontou

*Flamengo classificado