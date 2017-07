Conselheiro cobra titularidade de Felipe Melo após eliminação

O clima esquentou após o empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Mineirão. Carlos Degon, membro do Conselho Deliberativo do Palmeiras, protagonizou uma grande confusão no saguão do hotel em que a deleção alviverde estava hospedada. Ele pediu a presença de Felipe Melo como titular com mais frequência e se mostrou bastante indignado durante a madrugada em Belo Horizonte.

Alexandre Mattos, por sua vez, tentou acalmar Carlos Degon, que também foi candidato à vice-presidência do Palmeiras em 2014. Felipe Melo estava no saguão do hotel na hora que a confusão começou. Outros torcedores palmeirenses, insatisfeitos com a eliminação da equipe na Copa do Brasil, também reclamaram de alguns jogadores, como o lateral-esquerdo Egídio.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“O Felipe [Melo] não jogou contra o Corinthians, o Felipe não foi jogar contra o Flamengo. Tem que jogar! Põe o cara para jogar! O que eu quero deixar claro é o seguinte: falta culhão”, disse Carlos Degon ao diretor de futebol Alexandre Mattos.

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras concentrará seus esforços no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Como está em quinto lugar na disputa por pontos corridos e a 14 pontos do líder Corinthians, o técnico Cuca não esconde de ninguém que a prioridade do grupo é a continental.