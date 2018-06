Com árbitro de vídeo, quartas de final da Copa do Brasil são definidas

Foram definidos nesta quarta-feira os confrontos válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Embora nem todas as equipes tenham confirmado sua classificação à próxima fase do torneio, a CBF optou por estabelecer quem protagonizará cada chave. O Corinthians enfrentará a Chapecoense, enquanto o Palmeiras enfrenta Bahia ou Vasco. O Santos, por sua vez, espera o resultado de Cruzeiro x Atlético-PR. Já o Flamengo terá pela frente o Grêmio. Os duelos acontecerão nos dias 1, 8, 15 e 29 de agosto. Chapecoense, Palmeiras, Cruzeiro ou Atlético-PR e Grêmio terão a vantagem de decidir a classificação para as semifinais em casa.

Em meio a polêmicas envolvendo a arbitragem, a CBF optou por implantar o VAR (sigla em inglês para árbitro de vídeo) nas quartas de final. O diretor de competições da CBF, Manoel Flores, garantiu que os juízes passarão por um treinamento antes de entrarem ação.

Aqui estão os confrontos das quartas de final da @CopadoBrasil, já com os mandos de campo do jogo de ida! Agora é reta final ➡🏆 #CopadoBrasil pic.twitter.com/tnYQf3XaaZ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 30, 2018

Ainda há duas vagas para as quartas de final que só serão preenchidas após a Copa do Mundo. Por conta de um compromisso do Flamengo pela Libertadores na mesma data em que o duelo de volta entre Vasco e Bahia havia sido marcado, a CBF teve de adiar a partida do Cruz-Maltino para o dia 16 de julho. O Tricolor de Aço, no entanto, é quem leva vantagem, uma vez que venceu na ida por 3 a 0.

Também por causa da Libertadores o Cruzeiro é outro clube que terá de esperar para definir sua vida na Copa do Brasil. Após vencer o Atlético-PR na ida por 2 a 1, o time comandado por Mano Menezes, assim como o Vasco, entrará em campo somente no dia 16 de julho para buscar a classificação, uma vez que na data previamente marcada para o confronto com o Furacão já tinha compromisso pelo torneio continental.

A partir de agora não haverá mais sorteios. Como o Corinthians está do mesmo lado da chave que Flamengo e Grêmio, o clube só fará um clássico com Palmeiras ou Santos em uma eventual decisão. O Verdão e o Peixe, no entanto, podem se encontrar na semifinal.

A Copa do Brasil é nesta temporada o torneio nacional que mais paga ao vencedor. O clube campeão irá faturar nada mais, nada menos que R$ 50 milhões caso leve a melhor na grande final. Além dessa quantia, a agremiação detentora do título naturalmente irá lucrar mais que isso. Caso o time campeão seja um daqueles que competiram desde a primeira fase, a premiação total chega a R$ 67 milhões.