Com balanço do VAR, CBF define mandos da Copa do Brasil nesta quarta

Nesta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol realizará o sorteio dos mandos de campo dos duelos da semifinal da Copa do Brasil. O evento acontece a partida das 11h (de Brasília) na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Além disso, logo após o sorteio, a CBF apresentará um balanço da atuação do árbitro de vídeo nas quartas de final da competição. O recurso tecnológico esteve presente em todos os oitos jogos da fase em questão, tendo sido utilizado de fato no confronto entre Palmeiras e Bahia, quando o juiz Anderson Daronco consultou o VAR sobre a marcação de um pênalti a favor do Verdão e de um cartão vermelho para um atleta do Tricolor baiano.

De acordo com a CBF, p árbitro de vídeo continuará a ser usado nas semifinais e grande final da Copa do Brasil. Segundo a entidade, “dados inéditos e vídeos serão mostrados pelo gerente de Planejamento do VAR, Ricardo Bretas”.

Os confrontos das semifinais já estão definidos: Corinthians e Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. No evento, portanto, os clubes e seus torcedores saberão quem terá a vantagem de decidir a vaga dentro de seus domínios.