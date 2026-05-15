Com classificados definidos, saiba data do sorteio das oitavas da Copa do Brasil

Os 16 integrantes das oitavas de final da Copa do Brasil foram completados na noite desta quinta-feira. Os confrontos da próxima fase do torneio nacional serão definidos por sorteio a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Por meio de nota publicada em seu site oficial, a CBF confirmou a realização do sorteio às 11 horas (de Brasília) do dia 26 de maio (terça-feira), nas dependências da sede da entidade, localizada no Rio de Janeiro.

Os últimos seis classificados às oitavas foram definidos na noite desta quinta-feira. Chapecoense, Athletico-PR, Grêmio, Corinthians, Fortaleza e Vitória avançaram, deixando Botafogo, Atlético-GO, Confiança, Barra, CRB e Flamengo pelo caminho.

Vasco, Remo, Mirassol, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Santos, Juventude, Atlético-MG e Cruzeiro já estavam classificados, uma vez que eliminaram Paysandu, Red Bull Bragantino, Operário-PR, Jacuipense, Athletic, Coritiba, São Paulo e Ceará.

Com o final da quinta fase, a Copa do Brasil será retomada apenas após a Copa do Mundo. A tabela básica do torneio prevê os jogos de ida pelas oitavas de final para os dias 1 ou 2 de agosto e os jogos de volta, para os dias 5 ou 6 do mesmo mês.

Veja os times classificados às oitavas de final:

Athletico-PR

Atlético-MG

Chapecoense

Corinthians

Cruzeiro

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Mirassol

Palmeiras

Remo

Santos

Vasco

Vitória