Chapecoense segura empate sem gols com São José e avança na Copa do Brasil

A Chapecoense está na segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, no Estádio Passo d´Areia, o time segurou o 0 a 0 com o São José-RS e assegurou a classificação no torneio, e enfrentará o Mixto-MT, fora de casa.

Apesar do placar em branco, quem pressionou e dominou o duelo foi o Zeca, que pressionou em grande parte do confronto. Pouco inspirada, a Chape foi obrigada a jogar com o regulamento embaixo do braço, especialmente depois da expulsão do volante Tharlis.

O time catarinense volta à campo neste sábado, às 17h00 (horário de Brasília) contra o Figueirense, pelo Estadual. Os gaúchos vão encarar o Novo Hamburgo, fora de casa.

O jogo – Tentando aproveitar do fator casa, o São José partiu para cima nos primeiros minutos. Aos dez, após cobrança de escanteio, a bola desviou, mas Tássio ainda conseguiu o cabeceio. Atento, João Ricardo fez bela defesa, e salvou a Chape.

Melhor em relação ao adversário, os gaúchos seguiam na pressão. Crystopher avançou com a bola e mandou um chute forte de fora da área. Novamente João Ricardo foi exigido, e defendeu.

Finalmente, os visitantes responderam. Depois de bom cruzamento feito pela esquerda, Elicarlos cabeceou por cobertura, tentando encobrir o goleiro. Fábio interveio bem, evitando o gol dos comandados de Claudinei Oliveira. Na reta final do primeiro tempo, o confronto seguiu equilibrado, com as equipes buscando o gol, mas o placar não se movimentou.

No início da etapa final, o São José começou com uma blitz. Everton Alemão cobrou falta forte, direto para o gol, mas João Ricardo espalmou para escanteio. Na cobrança, Márcio Jonatan desviou, e Tássio embaixo da trave, chutou por cima.

Tentando ganhar um respiro no duelo, a Chape teve oportunidade na bola parada. Bruno Pacheco cobrou fechado, mas Fábio salvou. Nos instantes finais, o Zeca seguia na pressão, mas cansou e não conseguiu marcar o gol que lhe daria a vaga. Assim, o 0 a 0 prevaleceu até o apito final.

Confira os outros resultados da Copa do Brasil:

