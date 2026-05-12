Ceará x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Ceará e Atlético-MG se enfrentam pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.
Onde assistir?
TV fechada: SporTV
Pay-per-view: Premiere
Como chegam as equipes?
O Atlético-MG venceu o jogo de ida, disputado na Arena MRV, por 2 a 1 e, portanto, tem a vantagem do empate. No Brasileiro, o time mineiro vem de empate com o Botafogo por 1 a 1. Já o Ceará perdeu por 1 a0 do Atlético-GO, pela Série B.
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Prováveis escalações
⚪ Ceará
Bruno Ferreira, Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Diego, Lucas Lima, Matheus Araújo e Melk; Pedro Henrique e Lucca
Técnico: Mozart Santos
⚫ Atlético-MG
Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Bernard; Minda, Cuello e Cassierra
Técnico: Eduardo Domínguez
Arbitragem de Ceará x Atlético-MG
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)
- VAR: Wagner Reway (SC)
Ficha técnica
⚪ Ceará x Atlético-MG ⚫
Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (volta)
Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
O último em BH: partiu, Fortaleza! ⚔️⚽️🏃🏽 pic.twitter.com/2QIrevc6A7
— Atlético (@Atletico) May 12, 2026
Próximos jogos
Ceará
Jogo: Ceará x Fortaleza
Competição: Campeonato Brasileiro - Série B (9ª rodada)
Data e hora: 17 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Atlético-MG
Jogo: Atlético-MG x Mirassol
Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada
Data e hora: 16 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)