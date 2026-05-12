Ceará x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Ceará e Atlético-MG se enfrentam pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Onde assistir?

TV fechada: SporTV

Pay-per-view: Premiere

Como chegam as equipes?

O Atlético-MG venceu o jogo de ida, disputado na Arena MRV, por 2 a 1 e, portanto, tem a vantagem do empate. No Brasileiro, o time mineiro vem de empate com o Botafogo por 1 a 1. Já o Ceará perdeu por 1 a0 do Atlético-GO, pela Série B.

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Prováveis escalações

⚪ Ceará

Bruno Ferreira, Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Diego, Lucas Lima, Matheus Araújo e Melk; Pedro Henrique e Lucca

Técnico: Mozart Santos

⚫ Atlético-MG

Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Bernard; Minda, Cuello e Cassierra

Técnico: Eduardo Domínguez

Arbitragem de Ceará x Atlético-MG

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)

Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) VAR: Wagner Reway (SC)

Ficha técnica

⚪ Ceará x Atlético-MG ⚫

Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (volta)

Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Próximos jogos

Ceará

Jogo: Ceará x Fortaleza

Competição: Campeonato Brasileiro - Série B (9ª rodada)

Data e hora: 17 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Atlético-MG

Jogo: Atlético-MG x Mirassol

Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada

Data e hora: 16 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)