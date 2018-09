Cássio e Diego Alves fazem duelo de pegadores de pênaltis na Arena

Se Corinthians e Flamengo empatarem novamente na partida de volta das semifinais da Copa do Brasil, a decisão do classificado será na marca da cal da Arena, onde os cobradores não devem ter vida fácil. Isso porque tanto Cássio quanto Diego Alves são especialistas em defender cobranças de pênaltis.

O goleiro corintiano pegou quatro no mata-mata do Campeonato Paulista deste ano, competição em que foi responsável direto pelo título do clube do Parque São Jorge. Na semifinal, diante do São Paulo, parou Diego Souza e Liziero, enquanto na final defendeu batidas dos palmeirenses Dudu e Lucas Lima.

Desde 2012, ano em que chegou ao Timão, Cássio defendeu 14 cobranças, alcançando a marca de segundo goleiro que mais pegou penalidades na história do clube. O líder da estatística é Ronaldo Giovanelli, com 24 defesas. Uma das vítimas do atual arqueiro titular da meta alvinegra, inclusive, foi o Flamengo. No Campeonato Brasileiro de 2014, Cássio frustrou o brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva no Maracanã.

“Eu não gosto de ver pênaltis antes do jogo, a gente perde um pouco da concentração, na minha opinião. Eu já não vejo tanto. Mas, quando acabou o jogo, o Mauri (Lima, preparador de goleiros do clube) me passou alguns dados, a grande maioria dos cantos foi ele quem me passou. Mas muitas vezes é no ‘feeling’. Você vai e na hora sente que é aquele canto, aí vai para tentar defender”, declarou o goleiro depois de eliminar o Tricolor Paulista na semifinal do Estadual de 2018.

Já o arqueiro flamenguista é o maior pegador de penalidades da história do Campeonato Espanhol. Nos dez anos em que atuou na competição, onde jogou por Real Almería e Valencia, Diego Alves defendeu 24 pênaltis em 49 cobranças, enquanto duas foram desperdiçados pelos batedores e 23 acabaram nas redes. Para ser o dono do recorde, o goleiro deixou para trás Zubizarreta, ídolo do Barcelona.

Entre os grandes nomes do futebol mundial que sofreram nas mãos de Diego Alves, estão Messi, Diego Costa e Griezmann, além de Cristiano Ronaldo. O astro português, aliás, é a maior vítima do goleiro, tendo um aproveitamento de apenas 25%, já que parou em defesas do carioca em três dos quatro confrontos entre os dois na marca da cal.

Contratado pelo Flamengo em julho de 2017, Diego Alves manteve o bom desempenho no Brasil. Em sete penalidades, parou o batedor três vezes e sofreu quatro gols. Segundo o jogador de 33 anos, a qualidade no fundamento vem em decorrência do estudo dos cobradores.

“Pênalti é uma guerra psicológica. Costumo dizer que é um momento particular de um goleiro. Ele tem que estar tranquilo, relaxado, tem que entrar na cabeça do batedor. Eu vejo várias vezes os vídeos dos cobradores, o canto em que costumam bater, como enquadram o corpo para colocar a bola nesse ou naquele lado e a maneira da passada, porque os últimos passos são fundamentais”, analisou o goleiro quando ainda defendia as cores do Valencia.

Independente da estratégia utilizada pelos arqueiros, os jogadores de linha de Corinthians e Flamengo devem fazer de tudo para garantir a classificação nos 90 minutos, já que nos pênaltis sofrerão diante de Cássio e Diego Alves, especialistas na arte de defender cobranças.