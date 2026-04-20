Barra x Corinthians pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Barra e Corinthians se enfrentam no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola nesta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis (SC).

Onde assistir ao vivo?

Streaming: Amazon Prime Video

Como chega o Barra?

Campeão da Série D no ano passado, o Barra entrou na Copa do Brasil na terceira fase e já despachoou o América-MG e o Volta Redonda, ambos nos pênaltis, na terceira e quarta fase, respectivamente.

A equipe ocupa a sétima colocação na Série C do Brasileiro, mas vem de uma sequência instável de resultados, com uma vitória, uma derrota e três empates nos últimos cinco jogos.

Como chega o Corinthians?

Do outro lado, o Corinthians defende o título da Copa do Brasil. Por ser o atual campeão, o clube alvinegro entrou na competição já na quinta fase e inicia sua caminhada nesta terça-feira, mas com um técnico diferente. Agora, Fernando Diniz, vice com o Vasco em 2025, comanda a equipe corintiana.

O Timão, assim como o Barra, também passa por uma oscilação e entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o time alvinegro ainda está invicto com Diniz. São duas vitórias na Libertadores e dois empates no Brasileirão nos últimos quatro jogos.

Histórico do confronto

Esta será a primeira vez que Barra e Corinthians irão se enfrentar oficialmente. O duelo de volta entre as equipes está agendado para o próximo dia 14 de maio, às 19h30, na Neo Química Arena.

Estatísticas

Barra na temporada

Jogos: 17

17 Vitórias: 7

7 Empates: 7

7 Derrotas: 5

5 Gols feitos: 21

21 Gols sofridos: 11

11 Artilheiro: Gabriel Silva, com três gols marcados

Corinthians na temporada

Jogos: 25

25 Vitórias: 9

9 Empates: 9

9 Derrotas: 7

7 Gols feitos: 25

25 Gols sofridos: 19

19 Artilheiro: Yuri Alberto, com cinco gols marcados

Prováveis escalações

Mandante do confronto de ida, o Barra não tem desfalques e deve ter força máxima para encarar o Corinthians.

Do outro lado, o técnico Fernando Diniz pode promover mudanças e deve poupar alguns de seus principais titulares. Ele seguirá sem poder contar com os lesionados Memphis Depay, Charles, Gui Negão, João Pedro Tchoca e Hugo.

Em contrapartida, o Timão terá os reforços de Matheuzinho e André, que cumpriram suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Hugo Souza, punido pelo STJD, também fica à disposição, uma vez que a punição é válida apenas para a Série A.

Provável escalação do Barra

Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão e Da Rocha; Tetê, Henrique e Matheus Barbosa (Warley); Gabriel Silva, Cléo e Lucas Vargas.

Técnico: Bernardo Franco

Desfalques: nenhum

Provável escalação do Corinthians

Kauê; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Allan, Matheus Pereira e Lingard; Kayke, Dieguinho (Garro ou Bidon) e Pedro Raul (Yuri Alberto).

Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: Hugo Souza (dores musculares), André (quadro gripal), Memphis (estiramento do músculo anterior da coxa direita), João Pedro Tchoca (dores na região do púbis), Charles (lesão no calcanhar direito), Gui Negão (estiramento na coxa direita) e Hugo (cirurgia no joelho direito).

Arbitragem de Barra x Corinthians

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Maira Mastella Moreira (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA) VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Próximo jogo do Barra

Barra x Inter de Limeira (quarta rodada da Série C do Brasileiro)

(quarta rodada da Série C do Brasileiro) Data e horário: 26/04 (domingo), às 17h (de Brasília)

Local: Arena Barra FC, em Itajaí (SC)

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Vasco (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(13ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📋 Ficha técnica

🔵⚪ BARRA x CORINTHIANS ⚫ ⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil (jogo de ida da quinta fase)

🏟️ Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: às 21h30 (de Brasília)