Às vésperas da decisão, botafoguenses minimizam momento ruim do Flamengo

Botafogo e Flamengo vão se encontrar em momentos opostos na próxima quarta-feira, às 21h45(de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Glorioso atravessa uma grande fase, vivo nas três competições que disputa, incluindo a Copa Libertadores, na qual o Rubro-Negro sequer passou da fase de grupos. Os flamenguistas, que no fim de semana perderam de 2 a 0 para o Atlético-MG, apostam todas as fichas no mata-mata nacional e na Copa Sul-Americana.

Apesar das realidades distintas, os botafoguenses se negam a assumir um possível favoritismo e esperam confrontos equilibrados.

“Nós sabemos que vamos encontrar um jogo, aliás, dois jogos muito complicados. Logicamente que o segundo pode ter alguma influência do que acontecer nesta quarta-feira. O certo, porém, é que estamos falando de um clássico, onde o equilíbrio fala mais alto em noventa por cento das vezes e dessa vez também deve ser assim. O favoritismo não existe e qualquer coisa pode acontecer quando a bola rolar”, disse o goleiro Gatito Fernández.

O volante Bruno Silva pensa de maneira parecida. “Momentos dos times, desempenho em outras competições, últimos resultados, histórico entre eles, enfim, são coisas que acabam não entrando em campo quando se fala em clássico. Quando a bola começa a rolar os dois lados lutam muito pela vitória, pois ninguém quer deixar de classificar para uma decisão de Copa do Brasil, que também garante a vaga em mais uma Copa Libertadores. Vamos com tudo para esses jogos contra o Flamengo, mas sabendo que serão partidas muito equilibradas e que fica complicado fazer qualquer tipo de previsão em relação ao classificado”, analisou o meia.

A concentração para o clássico começa depois do treino na tarde desta terça-feira, quando o técnico Jair Ventura deve definir a escalação para o duelo. Por não estarem inscritos na Copa do Brasil, ele não poderá contar com reforços contratados recentemente, como os meias Leonardo Valencia e Marcos Vinícius e o atacante Brenner. Nesta segunda, o treinador apenas comandou um trabalho regenerativo.