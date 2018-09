Árbitro relata troca de socos entre Mayke e Sassá na súmula da partida

Uma confusão generalizada marcou o final do confronto entre Cruzeiro e Palmeiras, pela volta das semifinais da Copa do Brasil. Após a classificação celeste, três jogadores acabaram recebendo cartão vermelho por parte do árbitro da partida, o carioca Wagner do Nascimento Magalhães, que na súmula relatou os fatores que o levaram a dar punição máxima ao cruzeirense Sassá e aos palmeirenses Mayke e Diogo Barbosa.

De acordo com a descrição, o juiz viu a troca de socos entre Mayke e Sassá. “Expulsei de forma direta o atleta Mayke Rocha de Oliveira, por desferir socos contra seus adversários de números 99, Luiz Ricardo Alves (Sassá), e 3, Leonardo Renan Simões de Lacerda (Léo)”, escreveu, se referindo ao lateral direito do Verdão. “Expulsei de forma direta o atleta Luiz Ricardo Alvez, por desferir um soco contra o rosto de seu adversário de número 12, Mayke Rocha de Oliveira”, completou, já em referência a Sassá.

Wagner Magalhães ainda viu o outro lateral do time paulista, Diogo Barbosa, “dar um tapa no rosto de seu adversário de número 29, Lucas Daniel Romero”.

Palmeiras e Cruzeiro se reencontram neste domingo, quando travarão um duelo válido pela 27ª Rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vale a liderança da competição para o Alviverde, e promete um novo “clima quente” entre as equipes. No Allianz Parque, em São Paulo (SP), a bola rola a partir das 11h (no horário de Brasília).

