Sem o atacante Soteldo, Venezuela é convocada com 23 jogadores

Nesta quinta-feira, a Venezuela divulgou os 23 convocados para a Copa América, no Brasil. O maior destaque é a ausência do atacante Yeferson Soteldo, do Santos. O baixinho vinha sendo chamado com constância pelo técnico Rafael Dudamel, mas acabou ficando de fora da lista derradeira.

Assim, o camisa 10 do Peixe não desfalcará o time nas partidas que o Alvinegro da Vila Belmiro ainda fará antes da pausa para a Copa América. Jorge Sampaoli poderá contar com Soteldo na partida decisiva diante do Atlético-MG, pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira.

A seleção venezuelana está no Grupo A da competição, junto com Brasil, Peru e Bolívia. A estreia será no dia 15 de junho, contra os peruanos, na Arena do Grêmio.