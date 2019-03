Possível camisa branca da Seleção para a Copa América vaza na internet

O brasileiro que está acostumado a acompanhar a Seleção brasileira apenas vestida de amarelo e de azul pode se surpreender na Copa América deste ano, sediada no Brasil. Isso porque existe a possibilidade da utilização de um uniforme branco para a disputa do torneio sul-americano, conforme já sugeriram algumas fotos vazadas na internet.

A escolha da cor estaria relacionada à comemoração dos cem anos da primeira conquista da Copa América pela Seleção, em 1919. Jogando em casa, os brasileiros venceram os uruguaios por 1 a 0 na grande final e atuaram com um uniforme branco no torneio.

O Brasil utilizou camisas brancas com detalhes em azul durante boa parte do início do século passado, porém a dramática derrota para o Uruguai por 2 a 1, no Maracanã, na decisão da Copa do Mundo de 1950, fez com que o uniforme fosse abandonado. Depois da partida que impediu que a Seleção conquistasse o Mundial pela primeira vez, a equipe só voltou a vestir uma camisa branca em um amistoso contra a França, em 2004, para comemorar o centenário da Fifa.

O Brasil estreia na Copa América deste ano contra a Bolívia, no dia 14 de junho, em uma sexta-feira, às 21h30, no Estádio do Morumbi. Completam o grupo A a Venezuela e o Peru. A grande final da competição será no dia 7 de julho, em um domingo, no Maracanã. As duas últimas edições do torneio, em 2015 e 2016, foram vencidas pelo Chile.