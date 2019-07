5 /8 /8

O que mais Tite poderia desejar em termos de adversário para a final? No entanto, é prudente tomar cuidado com a seleção peruana. Eles desenvolvem há muitos anos um trabalho de fortalecimento e preparação psicológica com dois psicólogos do esporte e um coach esportivo. No papel, já pode entregar a taça para a Seleção Brasileira. No campo, vai precisar jogar sério. O contra-ataque peruano é bem organizado. Não se iludam com o 5 a 0 da primeira fase. Muita coisa mudou tanto no Brasil como no Peru. Será uma final em que um erro poderá valer o título. - Foto: Gazeta Press